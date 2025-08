Irmão de Bárbara Parada celebra conquista relevante e impressiona pela sua beleza

Bárbara Parada, conhecida pela sua participação no Big Brother, partilhou recentemente um momento muito especial com os seus seguidores nas redes sociais. A ex-concorrente celebrou a conquista académica do irmão, João, que se formou oficialmente como engenheiro informático.

Através do Instagram, Bárbara revelou que a família se reuniu para um jantar em homenagem ao sucesso do irmão. “Viemos jantar os quatro para festejar o facto de o meu irmão ser oficialmente engenheiro informático”, escreveu na legenda da publicação.

Bárbara Parada não poupou elogios ao irmão, apelidando-o carinhosamente de “crânio”. A influencer acrescentou ainda, em tom divertido: “Sou irmã mais nova de uma pessoa que sempre foi o maior crânio. Agora pensem na pressão que levei durante a infância e adolescência dos meus pais e professores. Ninguém fala sobre isso!”

Apesar de estar habituada à atenção mediática, o irmão de Bárbara Parada mantém um perfil discreto. Numa publicação anterior, a influencer já havia mencionado que os dois são bastante diferentes. “Eu e ele somos as pessoas mais opostas de sempre. Só para perceberem: uma já participou em dois reality shows e é influencer. O outro é jogador profissional de League of Legends e detesta fotografias”, contou.

