Bloqueada? Bárbara Parada esclarece polémica que envolve Márcia Soares! Saiba tudo aqui

Já dividiram hotel? Bárbara Parada reage a alegada estadia com Francisco Monteiro: «Não é a primeira vez»

Apesar das ameaças no lançamento do livro de Francisco Monteiro, Bárbara Parada marcou presença: «Quis apoiá-lo»

Sobre as marchas, Bárbara Parada revela: «Foi o Francisco Monteiro que sugeriu convidarem-me como madrinha»

Bárbara Parada faz confissão sobre alegado namoro com Francisco Monteiro e Cristina Ferreira reage: «Não podes dizer isso assim!»

Esta quarta-feira, 12 de junho, Bárbara Parada esteve presente no «Dois às 10» e esclareceu as recentes notícias sobre um alegado namoro com Francisco Monteiro.

A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se desiludida com as mensagens quem tem recebido sobre o assunto: «Sempre fui uma pessoa muito adorada pelo público (…) e bastou um story de Francisco para tudo mudar. Nós passámos de bestial a besta muito rápido», lamentou.

Bárbara Parada aproveitou para colocar os ‘pontos nos is’ sobre a sua relação com Francisco Monteiro. Saiba tudo aqui!

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Bárbara Parada esclareceu a polémica que envolve Márcia Soares: «É horrível estarem a comparar duas mulheres por amor de Deus. A Márcia não me fez nada, eu não lhe fiz nada, está tudo certo», explicou.

«A Márcia bloqueou-te nas redes sociais?», questionou Cláudio Ramos.

«Não, não bloqueou. Ela deixou de me seguir, eu não a deixei de seguir, acho que ela tirou-me de a seguir», esclareceu Bárbara Parada.

Bárbara Parada salientou que apenas teve contacto com Márcia Soares durante o ‘Big Brother – Desafio Final’: «Falei só naquela semana em que ela esteve lá, nunca mais falei com ela», revelou.

Veja a conversa completa aqui: