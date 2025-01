Inesperado! Bárbara Parada diverte-se na festa surpresa de Margarida Carvalheiro

No passado sábado, dia 11 de janeiro, a ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos, Margarida Carvalheiro, celebrou o seu aniversário de forma marcante com uma festa surpresa, rodeada por amigos, familiares e algumas figuras públicas. Entre os convidados de destaque, esteve Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother.

Na publicação que partilhou com os seus seguidores, Bárbara não quis deixar de declarar a sua admiração ao casal que encantou os portugueses na mais recente edição do Secret Story, Margarida e Gonçalo Coelho. «Se eu já gostava deles… Admiro-os muito, que exemplo e lição», escreveu Bárbara Parada.