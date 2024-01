Bárbara Parada e Fábio Gonçalves têm lanche especial, mas o tema é… Miguel Vicente. Saiba tudo!

Bárbara Parada garante: «Não quero ser a ex revoltada com tudo»

Bárbara Parada e Fábio Gonçalves tiveram um lanche especial na tarde dessa terça-feira. O concorrente convidou a colega e deixou Catarina Esparteiro com alguns ciúmes, levando-a a brincar que também iria lanchar com Rafael Teixeira.

Contudo, apesar do lanche a dois, quase que foi a três, porque Miguel Vicente esteve sempre presente nas conversas de Fábio e Bárbara: «Sei que não queres trazer coisas lá de fora, mas eu sinto que pensas muito…», começou por dizer Fábio, introduzindo o tema.

«Eu simplesmente não me esqueço e não ficava bem eu chegar aqui ‘olá Miguel’, como se nada se tivesse passado. Não, porque eu não me esqueço. Não vou trazer coisas que aconteceram cá para dentro, é feio. Respeito-o enquanto pessoa, como é óbvio, mas não me esqueço», disse Bárbara.

A concorrente acrescentou: «E não vou estar a ser melhor amiga dele porque não me identifico e não faço fretes, se tiver que expulsar alguém da minha vida expulso. Eu e o Miguel somos pessoas muito diferentes, muito opostas, nada a ver uma com a outra».

«Agora se ele devia ter ganho o Big Brother? Claro que sim, foi um excelente jogador e devia ter ganho. Sei que é um jogador excelente a nível de fãs, a nível de jogo, acho que o consigo desestabilizar», disse Bárbara.

Fábio aproveitou para dizer o que pensa de Miguel: «Já gostava dele na casa dele e agora aqui comprovei que gosto mesmo da pessoa dele». E Bárbara aconselhou: «Eu acho que tu veneras bué o Miguel. E lembra-te disto: O Miguel é um concorrente como eu e como tu e tu também tens de te elevar mais um bocado. É um conselho».

«Gosto muito do Miguel, porque eu já me identificava com ele. Por mais que houvesse coisas para me dar mal não dá, porque gosto muito dele. Já gostava e agora estou a conhecê-lo melhor como pessoa e estou a gostar. Mas percebo o que queres dizer, não posso dar-lhe a vitória de bandeja», respondeu Fábio.

Bárbara recordou ainda a situação em que Miguel falou em desistir: «Ele dramatizou, isto é mimanço. Ele não está habituado a que vão contra ele, não estava habituado a mim», afirmou em conversa com Fábio.

«Parece que estou a cuspir no prato onde comi, mas não. Eu vivi coisas boas com ele aqui no BB, gosto imenso da família dele. Agora, sou sincera, já nem sinto que fui ex-namorada dele. Foi tão fútil… Sinto que o Miguel gostou de mim, teve uma atração física mas sabia que ia chegar cá fora e não ia dar nada… que eu vali 37 mil euros, vali».