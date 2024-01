Miguel Vicente faz comunicado ao grupo sobre relação com Bárbara Parada e deixa a concorrente incrédula. Saiba tudo aqui

No Big Brother – Desafio Final, Miguel Vicente aproveita que estão todos os concorrentes no jardim e afirma que tem um comunicado a fazer ao grupo.

Miguel Vicente começa por explicar que todos sabem que entre casais existem discussões e discórdias. O concorrente explica que se quer focar no momento em que Francisco Monteiro insinuou que ele não tratava bem Bárbara Parada durante o relacionamento.

Bárbara mostra-se incomodada com a conversa do ex-companheiro e pede-lhe que pare de fazer imediatamente.

Miguel insiste e diz que não faz sentido existirem comentários sobre o que se passou entre ele e Bárbara, uma vez que é um assunto delicado e sensível.

Francisco Monteiro acaba por se irritar perante as acusações do colega: «Tu falas e eu não me posso defender? Eu jamais estou aqui a falar da tua reação com ela...».

Os colegas acabam por abandonar o jardim e Márcia comenta o sucedido: «que palhaçada, que forçado… que básico!».

No quarto, Bárbara Parada mostra-se incrédula com a atitude do ex-namorado e desabafa com Bruno Savate. «Parecia o Santo António a dar o sermão aos peixes», atirou a concorrente.

Bárbara termina a conversa, dizendo que não quer falar mais sobre o assunto e lamenta: «isto é tão baixo nível…».

Com os ânimos mais calmos, Bárbara Parada vai ter com Miguel Miguel que se encontra sozinho na esfera. A concorrente reforça que se respeitam um ao outro, mas não quer que o seu nome esteja associado ao dele e vice-versa.

Durante o Diário Especial com Cláudio Ramos, esta quarta-feira, 24 de janeiro, Miguel Vicente ficou a salvo das nomeações desta semana. Veja as reações:

Depois do Diário, Bárbara Parada mostra-se incomodada com algumas atitudes de Miguel Vicente. A concorrente desabafa com Patrícia e confessa que está a ponderar abandonar o jogo. «Estava já com medo que aparecesse o discurso de ontem dele. Estou a tentar ignorar e não opinar, mas é impossível. Querendo ou não, eu conheço a pessoa e não consigo falar dela só aqui. Vai sempre mexer com a minha vida pessoal», desabafou.

Recorde-se que Miguel Vicente e Bárbara Parada se conheceram no Big Brother 2022 e iniciaram uma relação. Depois de um pedido de namoro épico, feito com a ajuda de um avião que sobrevoou os céus da casa, os dois concorrentes saíram do jogo para a vida real e a relação não durou muito. Foi em fevereiro de 2023 que Bárbara anunciou a separação de Miguel, para espanto de todos.

Semanas depois, Bárbara Parada foi ao programa «Dois às 10» para contar o que levou ao fim do namoro e percebemos que este ficou marcado por muitas polémicas e mal-entendidos, com a relação a não terminar da forma mais pacífica, muito pelo contrário.