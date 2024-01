Muitas acusações e polémicas: Recorde como acabou a relação de Miguel Vicente e Bárbara Parada

Dilema: Miguel Vicente tem de escolher partilhar casa com Pedro Soá ou o anexo com Bárbara Parada

Bárbara Parada e Miguel Vicente foram apresentados como dois dos novos concorrentes desta edição do «Big Brother - Desafio Final», numa junção que poderá surpreender muita gente, após o fim polémico que a relação dos dois teve no ano passado.

Os dois ex-concorrentes, recorde-se, conheceram-se e começaram uma relação no «Big Brother 2022», que estreou em setembro desse mesmo ano na TVI e no qual Miguel se sagrou o grande vencedor dessa edição.

Depois de um pedido de namoro épico, feito com a ajuda de um avião que sobrevoou os céus da casa, os dois concorrentes saíram do jogo para a vida real e a relação não durou muito. Foi em fevereiro de 2023 que Bárbara anunciou a separação de Miguel, para espanto de todos.

Semanas depois, Bárbara Parada foi ao programa «Dois às 10» para contar o que levou ao fim do namoro e percebemos que este ficou marcado por muitas polémicas e mal-entendidos, com a relação a não terminar da forma mais pacífica, muito pelo contrário.

«Este fim de relação está a mexer muito comigo, já saiu muita mentira. Aconteceram atitudes dele que são lamentáveis para comigo, só venho dizer a verdade», disse.

Depois, Bárbara contou como tudo aconteceu: «Foi ele que acabou comigo, já o tinha tentado fazer duas vezes. Nós terminámos estava eu a ir para o Algarve no autocarro, quando ele me liga a dizer que esteve a pensar melhor e que lá dentro era tudo mais intenso e que já não sentia o mesmo por mim», revelou.

«Comecei a ter um ataque de choro autêntico no autocarro, mas fui. Entretanto ele fez anos, as coisas melhoraram», revelou, contado depois um episódio de rutura que se passou em casa de Miguel. «Tivemos uma discussão e ele disse-me: ‘arrumas as tuas coisas e vais-te embora’. E foi o que fiz, desesperada arrumei tudo e saí de lá, fui para um shopping a chorar».

«Pedi-lhe para deixar só as minhas malas e ir de umas coisas e fui. Entretanto falei com a Sandra, uma senhora que eu conheci e que foi qualquer coisa de extraordinário comigo. Fiquei o resto dos dias no Algarve em casa dela, não me conhecia de lado nenhum, mas tratou-me como uma princesa», elogiou Bárbara Parada.

A ex-concorrente ressalvou: «Atenção que ele não me expulsou de casa, passado um bocado ligou-me a dizer que o almoço estava feito e se eu queria lá ir e eu disse que não: ‘deves estar a brincar comigo, acabaste de me mandar embora, esquece, acabou’ e ele: ‘acabou nada, quem acaba sou eu, já devíamos ter acabado há mais tempo’», relatou.

Dias depois, foi a vez de Miguel Vicente ir ao mesmo programa contar a sua versão da história, deixando claro que sentia amor verdadeiro pela ex-concorrente do programa e que nunca foi jogo.

«Dentro do Big Brother o que eu senti pela Bárbara foi uma paixão e foi verdadeiro. Eu recebi mensagens do exterior a dizer que estava a ser prejudicado no jogo por essa relação. Eu ignorei essas mensagens e continuei com a Bárbara. Se fosse jogo, eu tinha descartado logo essa hipótese», garantiu.

Quando o algarvio saiu da casa, apercebeu-se de que já não sentia o mesmo: «Eu cheguei cá fora, já não estava a sentir e sabia que ao prolongar isto ia adiar sofrimento, ia atrasar mais as coisas, eu não sou uma pessoa de estar a brincar com sentimentos e eu falei com a Bárbara e esclareci».

«A viagem que eu fiz para a Serra da Estrela, eu reservei a viagem para nós os dois». «Já me tinha chateado no Porto, onde eu tentei terminar a relação, porque soube de umas coisas, mas as coisas não correram bem e depois vim-me embora para baixo (Algarve)», concluiu Miguel.