Primeiros confrontos! Da ex-relação com Bárbara, ao bate-boca com Pedro Soá: Miguel Vicente no centro da «chama»!

O Big Brother – Desafio Final chegou e os concorrentes vieram para jogar. Essa é a garantia que temos do fantástico leque de concorrentes que na passada noite, de 7 de janeiro de 2023, invadiu a Malveira.

Após a primeira gala, os concorrentes do Anexo juntaram-se aos da casa e deu-se o primeiro confronto entre todos. Depois de vários reencontros, os concorrentes aproveitaram para pôr os pontos nos i’s, numa noite de fortes confrontos, onde se colocou em cima da mesa tudo o que havia por resolver.

O primeiro confronto deu-se entre Bárbara Parada e Diana Lopes. Durante a gala, Diana Lopes entregou à colega a faixa de Miss Falsa e, após o direto, justificou a sua escolha: «Acho que há outro lado dela que ela tenta esconder». As duas entraram num bate-boca e Diana Lopes não poupou palavras à colega: «A máscara acaba sempre por cair (…) agora não tens o Miguel». Após algumas acusações feitas por Bárbara Parada a Diana Lopes, Diana Lopes acabou por atacar Bárbara Parada, falando da ex-relação desta com Miguel Vicente: «Andavas a falar de coisas que ele te fez, que na realidade não foi bem assim».

Pedro Soá e Miguel Vicente também se confrontaram na primeira noite. Após alguns comentários feitos por Pedro Soá sobre o jogo de Miguel Vicente na sua edição, este último acabou por defender, agora na presença do adversário. «Não sei se isso é um ataque a mim ou uma falta de consideração com as pessoas que estavam aqui comigo», respondeu Miguel Vicente em relação à visão do colega. Miguel Vicente deixou ainda um recado a Pedro Soá: «As pessoas que vierem aqui contra mim, quero-as fora daqui».

Diana Lopes, enquanto concorrente da edição em que Miguel Vicente participou, também fez questão de responder a Pedro Soá. «Para ser um bom jogador e um protagonista não é preciso ser mal-educado», respondeu a concorrente ao colega, criticando a postura deste.

Diana Lopes e Patrícia Silva foram também protagonistas na primeira noite. Após Patrícia Silva ter entregue a Diana Lopes a faixa de Miss Intriguista, o ambiente entre as duas não ficou favorável. Diana Lopes não concordou com a justificação dada pela colega. «No jogo não vale tudo», afirmou Patrícia Silva, criticando a postura da colega. Patrícia Silva insinuou ainda que a colega está, estrategicamente, próxima de Miguel Vicente e confrontou-a diretamente: «Está-te a interessar dizer que gostas muito do Miguel».

Miguel Vicente não poupou também críticas a Noélia Pereira. «Pedir uma passadeira para um Desafio Final acho que é um bocado limitado. (…) Trabalha a língua, acho que safas-te mais», começou por dizer Miguel Vicente à colega.

A ex-relação entre Miguel Vicente e Bárbara foi, mais do que uma vez, assunto durante a primeira noite. O concorrente revelou que ambos têm a sua situação bem resolvida e acrescentou que ligou à ex-namorada no Natal.