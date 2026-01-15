Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Ela é a estrela, mas ele rouba atenções. Conheça o irmão desconhecido de Bárbara Parada

Muito se tem especulado sobre o facto de Bárbara Parada ter um namorado. Mas, agora, a ex-concorrente do Big Brother decidiu quebrar o silêncio e meter os pontos nos i's.

Esta quarta-feira, 14 de janeiro, Isabel Figueira revelou, no programa V+ Fama, que a jovem estaria novamente apaixonada e adiantou que o alegado namoro teria começado cerca de três semanas após a separação de Bárbara Parada e Francisco Monteiro.

Sem papas na língua, Bárbara Parada deixou um comentário nas redes sociais em que decidiu deixar tudo em pratos limpos. «Spoiler alert: fake news, não tenho novo namorado😭😭 Quando tiver conto tudo juro!!! Sigam-me para mais informações», escreveu, na caixa de comentários de uma publicação do site Selfie sobre o tema.

Pode ver tudo aqui:

Pode ainda ver aqui as declarações que davam conta de que Bárbara Parada teria um novo namorado:

Para além disso, segundo a comentadora, o jovem chama-se Guilherme e joga padel no mesmo espaço onde Francisco Monteiro costuma treinar, numa ligação impressionante.

«A Bárbara já foi vista a assistir aos jogos deste novo namorado e há pouco tempo viajaram para a Galiza» (...) «a relação vai de vento em popa», disse Isabel Figueira no programa.