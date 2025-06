Vai fazer um brilharete. Encontrámos o vestido de Bárbara Parada e está a menos de 8 euros

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, continua a dar cartas no mundo da moda. O seu estilo, marcadamente feminino, delicado e com toques de irreverência, conquista diariamente milhares de seguidores nas redes sociais. Cada look partilhado por Bárbara rapidamente se torna tendência — e este não foi exceção.

Um dos visuais mais comentados da influenciadora tornou-se viral, e a melhor parte é que é possível recriá-lo por um preço muito acessível. O destaque vai para um vestido vermelho da H&M, atualmente em promoção por menos de 8 euros. Sim, leu bem — menos de 8 euros por uma peça icónica e cheia de estilo.

O modelo, ideal para os dias quentes de verão, ainda se encontra disponível no site oficial da marca. Para quem prefere outras cores, como o amarelo, há ainda mais boas notícias: algumas variações do vestido estão à venda por menos de 5 euros.

