A separação que deixou Bárbara Parada completamente em choque

As imagens que todos comentam: veja o novo look de Bárbara Parada

Bárbara Parada ainda está em choque com a separação do casal Zé Filipe e Virginia Fonseca. O famoso cantor brasileiro e a influenciadora anunciaram a separação ao fim de cinco anos de relação e quatro anos de casamento, deixando os fãs completamente surpreendidos.

No Tick Tock, Bárbara revelou o seu descontentamento. «Não, eu não estou bem. Já passaram 40 minutos desde o post da Virginia. Oh meu Deus, eu estou a fazer aquilo que odeio que façam comigo. Mas isto é verídico, foi ela que pôs, é público, portanto eu vou comentar sim porque eu vou precisar de terapia depois disto. Como é que é possível? Quando ela pôs o post, eu vi em segundos, eu mandei para o meu grupo de amigas, partilhei com as minhas amigas, estamos todas em choque».

«É 1h30 da manhã, isto não se faz. Isto é assim, eu quero saber os motivos, porque eles ainda ontem sempre se mostraram juntos, a mim não me cheira – oh meu Deus, estou a comentar a vida alheia, mas, pronto, eu posso – que foi algo gradual e que foi acontecendo, porque ela ainda há pouco se tinha mostrado no quarto de hotel, na cama com o Zé Felipe, tudo super tranquilo, do nada metem este post», partilhou ainda a namorada de Francisco Monteiro, que se mostrou preocupada com o futuro.

«Eu tenho 50 euros em jogo. Porque eu comprei bilhete, obviamente, para ir ver o Zé Felipe, porque gostava também de ver a Virginia ao vivo. E obviamente que eu sei as dancinhas todas e as músicas todas dele por causa da Virginia. E comprei o bilhete com seguro, assim posso devolver. Porque juro-vos que se ele fez bosta, eu não perdoo e vou devolver o bilhete. Mas não sei, o que me choca é que foi mesmo do nada, eles não foram dando sinais».

VEJA TAMBÉM: Este foi o momento insólito vivido por Carolina Pinto, mas a internet só fala da reação da mãe