Bárbara Parada acorda com o sismo e revela sonho: «Se morresse com o sismo, não morria nua»

Foi na madrugada desta segunda-feira, 26 de agosto, que Portugal foi acordado por um sismo. Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, revelou no Instagram que momentos antes do sismo acontecer teve um sonho relacionado com o momento que viveu.

«Eu nunca na minha vida tinha sentido um sismo, estava aqui a dormir quando de repente acordo com a minha cama a abanar imenso e a fazer super barulho. E eu tenho um terço, pelos vistos, nem me lembrava, devo ter posto, sem querer, assim pendurado e estava a abanar imenso. Eu acordei com o terço a abanar e a bater na minha cama», começou por dizer.

Bárbara relatou de seguida: «Ainda por cima, juro por tudo que é mais sagrado que estava a sonhar que estava com um terço na mão, porque estava a sonhar que me estava a casar e que a minha mãe disse para eu levar o terço na mão. Estava a sonhar com isso e depois, de repente, acordo com isso e fiquei: ‘ai não, isto é um espírito qualquer’, porque eu estava a sonhar com isso».

«Acordo com este barulho e comecei a logo a pensar em espíritos, ainda por cima estava toda nua e depois quando vi a mensagem do meu irmão vesti-me porque se morresse com o sismo não morria nua. E fui acordar a minha mãe e veio para a minha cama, porque eu estou com medo. Ai que medo», acrescentou.