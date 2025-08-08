Desvendado o talento escondido de Bárbara Parada: e é inacreditável

Bárbara Parada tem um talento especial e revelou-o agora. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo em que se mostra a rodopiar uma bola apoiada num só dedo da mão.

«Sabiam que consigo fazer isto por tempo indeterminado?», começou por dizer, na legenda do story partilhado no Instagram. «Que talento, serve-me para absolutamente nada. Mas já que tenho visibilidade, quer dar flex. Sou mesmo cool kid», acrescentou.

Veja aqui as imagens em questão:

Bebé a caminho? Francisco Monteiro fala sobre ter um filho com Bárbara Parada

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, voltou a arrancar sorrisos aos fãs com uma story bem-humorada no Instagram. O também comentador da TVI partilhou um vídeo onde surge a correr na praia, com entusiasmo, em direção à namorada, Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022. A legenda, escrita com tom de brincadeira, está a fazer furor: «Quando a Kika me diz que podemos ter um bebé».

O momento, que mais parece um meme, sugere, ainda que em tom de humor, que Zaza e Bárbara já falam sobre dar o próximo passo na relação: serem pais.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão atualmente a desfrutar de umas férias românticas no México. Desde praias paradisíacas a momentos de puro relaxamento, o casal do Big Brother tem mostrado que está mais apaixonado do que nunca.

Veja o vídeo aqui: