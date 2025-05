Mesmo triste e chocada, Bárbara Parada não deixa de apoiar a estrela do momento

Bárbara Parada voltou a estar no centro das atenções e desta vez por um motivo que ninguém esperava. Após se mostrar visivelmente afetada com a recente separação do cantor brasileiro Zé Felipe da influenciadora Virginia Fonseca, a ex-concorrente do Big Brother surpreendeu ao marcar presença no concerto do artista, que decorreu em Guimarães.

Vestida com um conjunto branco que realçou ainda mais o seu brilho natural, Bárbara mostrou-se radiante, confiante e muito bem-disposta, deixando os fãs rendidos — e curiosos.

Recorde-se que Bárbara Parada já havia partilhado publicamente a sua admiração por Zé Felipe e Virginia enquanto casal. A notícia da separação abalou muitos seguidores, incluindo a própria Bárbara, que reagiu nas redes sociais com palavras de espanto e emoção. No entanto, poucos esperavam que a jovem se fizesse notar, ao vivo, no regresso do cantor aos palcos portugueses.

O look total white escolhido por Bárbara — elegante, moderno e cheio de atitude — não passou despercebido e rapidamente se tornou inspiração. Simples mas marcante, foi o complemento perfeito para uma noite repleta de música, emoção e reviravoltas inesperadas.

Recorde-se que, Bárbara Parada vive um apaixonado romance com o também ex-concorrente e comentador Francisco Monteiro.

Veja os vídeos originais.