Big Brother: O primeiro beijo nunca se esquece. Estes são os mais marcantes e escaldantes

O primeiro beijo nunca se esquece, sobretudo se tiver sido dado com milhares de espectadores a assistir, como é o caso do Big Brother. Ao longo dos últimos anos, muitas têm sido as histórias de amor na casa mais vigiada do País. E há momentos que ninguém esquece.

Recordamos alguns dos primeiros beijos, que se transformaram em momentos virais. Muitos dos casais já não estão juntos, mas a história fica para sempre. O que a «caixinha mágica» mostrou, numa mais é apagado.

Recorde aqui os vídeos mais marcantes: