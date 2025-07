Bernardina Brito vive situação de saúde preocupante: «Por vezes somos apanhados de surpresa…»

Bernardina Brito recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, revelando uma situação preocupante que enfrenta, relacionada com a sua saúde: «Pois é, por vezes somos apanhados de surpresa, quando achamos que tudo está controlado, mas não está», começou por referir nos stories do Instagram.

Naquela rede social, a ex-concorrente de 32 anos, contou de seguida o que lhe estava a acontecer: «Ao fim de longos meses, do nada e tranquila a dormir, acordo a ter um ataque de ansiedade. Tentei ignorar fazendo a vida normal, mas a verdade é que não consigo», disse explicando os sintomas.

«O coração bate a mil à hora, as mãos tremem, o corpo sempre com suores frios, a falta de ar no peito», sublinhou Bernardina Brito, confessando um medo que estava adormecido: «Ao fim de algum tempo volto a sentir medo que isto venha para ficar».

