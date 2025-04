Bernardina Brito revela segredos sobre a sua intervenção cirúrgica. Saiba tudo

Bernardina Brito fez uma cirurgia recentemente e revelou alguns segredos.

No Instagram, a ex-concorrente mostrou a primeira foto após a intervenção e somou elogios.

Bernardina Brito, ex-concorrente do Secret Story e Big Brother, fez uma revelação importante nas redes sociais sobre a sua recente intervenção cirúrgica. Aos 32 anos, a jovem partilhou com os seguidores no Instagram uma imagem sua logo após a cirurgia, com um sorriso no rosto e visivelmente feliz com o resultado.

No post, Bernardina escreveu: "1° 📸 depois da cirurgia 🙌 e com este ☀️ maravilhoso. Faz hoje 28 dias de cirurgia e não podia estar mais feliz com a recuperação 😍. Agradecer a toda a equipa do @centroinovacaomedica por todo este acompanhamento maravilhoso 🙏". A ex-concorrente, que tem partilhado cada passo da sua jornada, está visivelmente satisfeita com a evolução da sua recuperação e com o apoio recebido ao longo do processo.

Além disso, Bernardina fez uma pergunta aos seus seguidores: "Quem de vocês já passou por esta cirurgia? Contem-me como foi a vossa recuperação?". O post gerou imensa interação, com muitos a elogiarem a sua aparência e a sua coragem. Nos comentários, a reação foi positiva, com seguidores a escreverem: “Estás lindíssima, eu gostava de fazer também mas tenho medo 😍”, “Linda 😍❤️” e “Estás lindíssima 😘”.

Na fotografia que acompanhava o post, Bernardina aparece sorridente, usando um vestido azul justo que realça a sua silhueta, refletindo a confiança e felicidade que sente após a cirurgia.

Com a recuperação a correr bem e a aceitação da sua transformação, Bernardina continua a inspirar os seus seguidores, partilhando a sua experiência de forma honesta e aberta.

O que fez, afinal Bernardina?

Recentemente, Bernardina Brito realizou um procedimento cirúrgico para redefinir o seu corpo, uma cirurgia que, de acordo com a própria, foi essencial para ajudá-la a alcançar o corpo com o qual sempre sonhou.

«Fiz abdomnoplastia, lipo e a gordura que retirei da lipo injetei/a nos glúteos. Porque, depois de perder os 55 quilos, fiquei sem rabo. Mais peles, não tenciono tirar. Agora, o objetivo é ginásio, para ganhar músculo outras zonas como braços e coxas. E, por último, será arranjar o peito, que está uma lástima derivado à perda de peso», brincou numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

