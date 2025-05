Novo look: Bernardina Brito deixou os seguidores de queixo caído com a nova mudança de visual

Bernardina Brito está a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente da Casa dos Segredos voltou a surpreender os fãs ao revelar uma mudança radical de visual que está a conquistar elogios por todo o lado. Bernardina Brito tem surpreendido os seus seguidores nos últimos tempos, após a sua incrível transformação e, agora, parece dar continuidade à mesma.

Depois da impressionante transformação, após ter perdido muito peso e ter sido submetida a uma cirurgia estética para redefinir o seu corpo, Bernardina Brito decidiu agora renovar também o seu look — e o resultado está a deixar todos de queixo caído. A mudança no cabelo, com um novo corte, trouxe ainda mais frescura à sua imagem e tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

Na descrição da sua publicação no Instagram, Bernardina Brito revelou o que mudou no seu cabelo. A ex-concorrente decidiu inovar e, desta vez, colocou extensões. Bernardina assumiu, ainda, estar contente com o resultado desta nova mudança e, por isso, admitiu estar confiante. Com esta nova fase, Bernardina Brito mostrou-se mais confiante, segura de si e pronta para continuar a surpreender. A sua evolução tem sido acompanhada de perto por milhares de fãs que vibram com cada conquista.