21:36
01:09

21:31
01:01

20:01
02:25

19:56
01:20

19:50
02:20

19:36
02:23

19:31
01:59

19:19
03:08

19:01
02:11

18:51
02:19

18:41
01:40

18:29
04:21

18:21
03:16

18:16
05:13

18:04
02:12

18:01
Inês Morais critica postura de Jéssica Vieira no Big Brother Verão: «Soa-me forçado»

17:54
02:03

17:51
01:26

17:19
04:44

17:08
Catarina Miranda desafia regras do Big Brother e enfrenta aviso do anfitrião

16:43
Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

16:15
03:11

15:35
01:10

14:47
01:37

14:32
07:18

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

  • Big Brother
  • Hoje às 16:31
Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto - Big Brother

Bernardina Brito aplicou botox nos lábios pela primeira vez aos 32 anos e respondeu às críticas nas redes sociais. Veja aqui como ficou o rosto da ex-concorrente de reality shows da TVI.

Bernardina Brito, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», decidiu aos 32 anos recorrer ao botox pela primeira vez, aplicando o tratamento nos lábios para corrigir uma insegurança antiga.

Desde que revelou o resultado nas redes sociais, Bernardina tem recebido várias críticas, mas fez questão de esclarecer o motivo da intervenção. Num vídeo partilhado nas redes sociais,começou por lamentar os comentários: «"Ai Bibi, tens uma cara tão linda, não faças nada Ai Bibi, não precisas disso". Gente, eu vou voltar a dizer-vos o que disse no vídeo, eu não fui fazer por causa que esteja feio ou que esteja desproporcional ou que o meu rosto não esteja bonito, ou até que o meu lábio em si fosse feio».

A ex-participante de reality shows explicou ainda que o procedimento foi apenas para corrigir um desconforto: «Eu nunca fiz nada na cara, como já vos tinha dito, ao fim de 32 anos, pus. Eu tenho uma boca grande, a verdade é esta, não vamos cá estar com tangas, eu ficava com a gengiva de cima de toda à mostra, o que não me deixava muito confortável».

Bernardina Brito aproveitou para responder de forma firme aos críticos: «Gente, eu não vos pedi dinheiro para ir fazer isto. Eu não vos peço dinheiro para vocês pagarem as minhas contas».

Apesar de aceitar opiniões, a ex-concorrente deixou claro que não tolera ataques pessoais: «Não gostam, tudo bem. Até se quiserem dizer, olha Bibi, não gostei, tudo bem, estão no vosso direito. Agora, não venham para cá a fazer comentários ofensivos porque eu também não vou para as vossas redes sociais ofender-vos. Vamos ser mais empáticos uns com os outros, vamos ser um bocadinho mais cuidadosos. Parem com isso, que eu não vou mexer em nada. Eu não vou alterar em nada, não vou atrás de modas, nem nada que se pareça», terminou.

 

Veja aqui o vídeo:

02:39

04:21

