Bernardina Brito recorda depressão profunda que a levou a pesar mais de 100 quilos: «Porque é que Deus não me leva?»

Bernardina lamenta ausência de Tiago Ginga na vida do filho: «O Kevin não permite que se fale no pai. Fica revoltado»

Bernardina Brito, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother – Duplo Impacto», esteve esta sexta-feira no programa «Goucha» da TVI, para contar um período mais difícil da sua vida, que até então ninguém conhecia: uma depressão profunda que viveu cerca de dois anos.

«Leva-nos ao fundo do poço, a um sítio sem luz completamente e sem percebermos o porquê, porque é tão rápido. Comecei com muito cansaço psicológico e depois ansiedade, ataques de pânico. Fechava-me na sala, dei por mim numa altura em que os meus próprios filhos me estavam a incomodar, irritava-me de uma tal maneira», começou por contar.

A ex-concorrente acrescentou: «A vida deixou de fazer sentido. Houve ali uma altura em que eu perguntava ‘o que é que eu ainda estou aqui a fazer? Mas porque é que Deus leva tanta gente e não me leva a mim também? Porque é que ainda me deixa cá ficar?’».

«Em algum tempo até ser mãe deixou de fazer sentido. Mas havia ali aquela chamazinha que dizia ‘tens ali dois pequeninos seres que precisam de ti’», confessou Bernardina Brito em conversa com Manuel Luís Goucha.

Tudo isto coincide com um aumento de peso, com Bernardina Brito a chegar mesmo a pesar 117 quilos. «Começa a haver um excesso de peso, os primeiros 20 quilos não dei por eles, eu comia compulsivamente, ou porque estava triste, ou feliz», confessou.

«Aqueles 10 minutos para mim era um momento de paz, parecia que ia para outro mundo. E é nesta fase que me apercebo que está a haver um aumento de peso, as roupas já não me entram. Continuei a engordar, mas como eu achava que estava bem, deixava andar», disse Bernardina.

A ex-concorrente fez ainda confissões dolorosas desta fase: «Havia dias sem tomar banho, usava o mesmo pijama se fosse preciso uma semana, é vergonhoso, mas é verdade. Sem lavar os dentes, até isso me custava. Eu estava acordada durante a noite, para poder dormir de dia».

Felizmente, Bernardina procurou ajuda e conseguiu ir saindo de toda esta situação: «Agora ainda estamos a sair. Antes da operação procurei ajuda e foi aí que me disseram que eu já estava com uma depressão profunda. Comecei a ser acompanhada e medicada», contou.