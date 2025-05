Saída de um conto de fadas: Vestida de princesa, Bernardina Brito soma elogios

Bernardina Brito mostrou-se vestida de princesa, com look que parece ter saído de um autêntico conto de fadas. Na sua página de Instagram, a ex-concorrente de reality-shows somou elogios com a escolha feita para o batizado do filho da também ex-concorrente, Daniela Santos.

«Dia de baptismo do meu Santi», escreveu Bernardina Brito na legenda da partilha em que surge com um longo vestido azul, em estilo princesa, com muito brilho e elegância.

A partilha somou muitos elogios por parte dos fãs e seguidores: «Estou simplesmente sem palavras»; «O vestido é lindoooooo»; «Uma verdadeira princesa», lê-se na caixa de comentários da publicação.

Mudança de visual

Bernardina Brito voltou a surpreender os fãs ao revelar uma mudança radical de visual que está a conquistar elogios por todo o lado. A ex-concorrente tem surpreendido os seus seguidores nos últimos tempos, após a sua incrível transformação e, agora, parece dar continuidade à mesma.

Depois da impressionante transformação, após ter perdido muito peso e ter sido submetida a uma cirurgia estética para redefinir o seu corpo, Bernardina Brito decidiu agora renovar também o seu look — e o resultado está a deixar todos de queixo caído. A mudança no cabelo, com um novo corte, trouxe ainda mais frescura à sua imagem e tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

Na descrição da sua publicação no Instagram, Bernardina Brito revelou o que mudou no seu cabelo. A ex-concorrente decidiu inovar e, desta vez, colocou extensões. Bernardina assumiu, ainda, estar contente com o resultado desta nova mudança e, por isso, admitiu estar confiante. Com esta nova fase, Bernardina Brito mostrou-se mais confiante, segura de si e pronta para continuar a surpreender. A sua evolução tem sido acompanhada de perto por milhares de fãs que vibram com cada conquista.

Perda de peso e cirurgia

A ex-concorrente realizou recentemente um procedimento cirúrgico para redefinir o seu corpo, uma cirurgia que, de acordo com a própria, foi essencial para ajudá-la a alcançar o corpo com o qual sempre sonhou, numa altura em que perdeu 55 quilos.

«Fiz abdomnoplastia, lipo e a gordura que retirei da lipo injetei/a nos glúteos. Porque, depois de perder os 55 quilos, fiquei sem rabo. Mais peles, não tenciono tirar. Agora, o objetivo é ginásio, para ganhar músculo outras zonas como braços e coxas. E, por último, será arranjar o peito, que está uma lástima derivado à perda de peso», brincou numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está agora Bernardina Brito e como era antes de todo este processo.