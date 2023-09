Bernardina Brito desabafa: «Não está a ser nada fácil (…) estou exausta, sem paciência»

Bernardina Brito mostra-se radiante com nova conquista!

Bernardina Brito, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother - Duplo Impacto», partilhou um desabafo nas redes sociais sobre uma fase mais complicada que se está a passar, com as mudanças para a casa nova.

«Já não sei a quantas ando. Venho pedir imensas desculpas porque sei que estou completamente desaparecida. Isto das mudanças não está a ser nada fácil, estou acabada», começou por referir nos stories do Instagram.

A ex-concorrente acrescentou: «Tenho que confessar que eu estou exausta, sem paciência, sem saber para onde me virar. Para terem noção, isto já é a terceira remessa que eu tenho para arrumar, fora o que eu já pus nos sítios».

