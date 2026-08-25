Bernardina Brito mostra momento cúmplice inédito e surpreende: «Que saudades deste abraço»

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores ao partilhar um momento de grande cumplicidade, deixando uma mensagem que rapidamente despertou a curiosidade de quem a acompanha.

Num vídeo publicado nas stories do Instagram, a antiga concorrente surge num abraço muito especial e não esconde a emoção de poder voltar a viver aquele momento.

«Que saudades deste abraço e da peça que ela é», escreveu Bernardina, numa declaração carregada de carinho. dedicada a Kyara, a filha da antiga concorrente. A publicação mostra a relação próxima entre as duas e a ternura que as une.

Recorde-se que Bernardina Brito está separada do pai de Kyara, Pedro Almeida. A antiga concorrente tem, ainda assim, mantido uma relação muito próxima com a filha, partilhando ocasionalmente momentos da sua vida em família.

A publicação acabou por ser uma pequena declaração de amor e saudade, com Bernardina a aproveitar o momento para matar saudades de um abraço muito especial.