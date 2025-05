Bernardina Brito mostra-se na casa nova: «Oficialmente, primeira noite...». Veja aqui

Após revelar que se iria mudar em breve, Bernardina Brito mostrou-se finalmente na casa nova e apesar de confessar estar «exausta», aparentava também estar radiante com esta nova fase da sua vida.

«Malta, oficialmente primeira noite na casa nova. Estou exausta, não vou negar, estou acabada. Os meninos já estão a dormir e agora vou eu descansar na paz do Senhor, que estou toda rota», disse nos stories do Instagram.

A ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother mudou-se com o companheiro, Pedro Almeida e os dois filhos, Kévim, de 10 anos, fruto da anterior relação de Bernardina com o também ex-concorrente Tiago Ginga e Kyara, de sete, filha em comum com Pedro.

De recordar que a semana passada, Bernardina Brito surpreendeu todos com uma grande novidade sobre a vida conjunta com Pedro Almeida.

Após alguns rumores de que Bernardina e Pedro estariam separados, a ex-concorrente de reality-shows falou ao telefone no programa e esclareceu tudo o que se passa.

«Começaram a surgir os rumores de uma possível separação, que até hoje nunca aconteceu. Também não exageremos. Nós estamos bem, mas casamento não vamos por aí. Para quê um papel assinado? Muitas vezes assinam papéis e depois separam-se, por isso mais vale ficarmos aqui», disse.

A nortenha aproveitou então para dar a grande notícia: «Estamos felizes e até vos posso dar uma novidade em primeira mão, que eu sei que vocês gostam. Estamos tão bem que vamos mudar de casa. Ficamos aqui na mesma zona, mas vamos para uma casa maior. Os meninos estão a crescer, precisávamos de um espacinho maior», contou.

Mudança de visual

Bernardina Brito voltou a surpreender os fãs ao revelar uma mudança radical de visual que está a conquistar elogios por todo o lado. A ex-concorrente tem surpreendido os seus seguidores nos últimos tempos, após a sua incrível transformação e, agora, parece dar continuidade à mesma.

Depois da impressionante transformação, após ter perdido muito peso e ter sido submetida a uma cirurgia estética para redefinir o seu corpo, Bernardina Brito decidiu agora renovar também o seu look — e o resultado está a deixar todos de queixo caído. A mudança no cabelo, com um novo corte, trouxe ainda mais frescura à sua imagem e tem sido amplamente elogiada pelos seguidores.

Na descrição da sua publicação no Instagram, Bernardina Brito revelou o que mudou no seu cabelo. A ex-concorrente decidiu inovar e, desta vez, colocou extensões. Bernardina assumiu, ainda, estar contente com o resultado desta nova mudança e, por isso, admitiu estar confiante. Com esta nova fase, Bernardina Brito mostrou-se mais confiante, segura de si e pronta para continuar a surpreender. A sua evolução tem sido acompanhada de perto por milhares de fãs que vibram com cada conquista.

Perda de peso e cirurgia

A ex-concorrente realizou recentemente um procedimento cirúrgico para redefinir o seu corpo, uma cirurgia que, de acordo com a própria, foi essencial para ajudá-la a alcançar o corpo com o qual sempre sonhou, numa altura em que perdeu 55 quilos.

«Fiz abdomnoplastia, lipo e a gordura que retirei da lipo injetei/a nos glúteos. Porque, depois de perder os 55 quilos, fiquei sem rabo. Mais peles, não tenciono tirar. Agora, o objetivo é ginásio, para ganhar músculo outras zonas como braços e coxas. E, por último, será arranjar o peito, que está uma lástima derivado à perda de peso», brincou numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está agora Bernardina Brito e como era antes de todo este processo.