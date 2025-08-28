Bernardina Brito faz procedimento estético: veja o antes e depois

Ao Minuto

19:53
Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada» - Big Brother
03:03

Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada»

19:50
Catarina não aguenta aproximação de Afonso e Jéssica e desabafa no confessionário- «Gostamos um do outro» - Big Brother
03:51

Catarina não aguenta aproximação de Afonso e Jéssica e desabafa no confessionário- «Gostamos um do outro»

19:40
Um beijo de Afonso rouba um sorriso a Miranda «Estou a ver o fim a aproximar-se» - Big Brother
03:41

Um beijo de Afonso rouba um sorriso a Miranda «Estou a ver o fim a aproximar-se»

19:31
Catarina tenta falar a sós com Afonso, mas desafio com Jéssica muda os planos - Big Brother
03:44

Catarina tenta falar a sós com Afonso, mas desafio com Jéssica muda os planos

19:24
Catarina recusa fazer o jantar e assume jogada estratégica após discussão com Jéssica - Big Brother
05:11

Catarina recusa fazer o jantar e assume jogada estratégica após discussão com Jéssica

19:18
Catarina e Viriato em confronto aceso durante atividade: «Posso ir a nomeações com qualquer um» - Big Brother
03:54

Catarina e Viriato em confronto aceso durante atividade: «Posso ir a nomeações com qualquer um»

18:51
Catarina e Afonso trocam provocações musicais durante a prova semanal - Big Brother
02:32

Catarina e Afonso trocam provocações musicais durante a prova semanal

18:39
Catarina emociona-se em confronto com Afonso: «Sinto-me sozinha no jogo» - Big Brother
05:25

Catarina emociona-se em confronto com Afonso: «Sinto-me sozinha no jogo»

18:14
Kina ensina truque de culinária em direto. Veja aqui - Big Brother
02:52

Kina ensina truque de culinária em direto. Veja aqui

18:05
Catarina Miranda continua num pranto e a culpa é de Jéssica e Afonso: «Nunca gostaste de mim» - Big Brother
02:05

Catarina Miranda continua num pranto e a culpa é de Jéssica e Afonso: «Nunca gostaste de mim»

17:58
Kina e Inês Morais partilham da mesma opinião: «O Afonso tem zero responsabilidade emocional» - Big Brother
03:44

Kina e Inês Morais partilham da mesma opinião: «O Afonso tem zero responsabilidade emocional»

17:56
Catarina Miranda como nunca a viu «Não estou a aguentar». Veja tudo - Big Brother
10:39

Catarina Miranda como nunca a viu «Não estou a aguentar». Veja tudo

17:45
«Estou desconfortável» Miranda em lágrimas enquanto abre o coração a Afonso - Big Brother
02:57

«Estou desconfortável» Miranda em lágrimas enquanto abre o coração a Afonso

17:42
Kina ensina a fazer bolo de laranja em direto: «É fácil» - Big Brother
01:28

Kina ensina a fazer bolo de laranja em direto: «É fácil»

17:20
Afonso sai em defesa de Jéssica e Miranda fica em lágrimas «Sinto-me ridícula» - Big Brother
02:20

Afonso sai em defesa de Jéssica e Miranda fica em lágrimas «Sinto-me ridícula»

17:19
Miranda declara-se a Afonso e toma decisão inesperada «Eu gosto mesmo de ti mas...» - Big Brother
10:24

Miranda declara-se a Afonso e toma decisão inesperada «Eu gosto mesmo de ti mas...»

17:08
Miranda confronta Afonso e deixa recado: «Não quero discutir isso à frente de todos» - Big Brother
02:35

Miranda confronta Afonso e deixa recado: «Não quero discutir isso à frente de todos»

17:06
«Não consegue distinguir a vida real do jogo»: Catarina enfrenta Jéssica e leva resposta - Big Brother
04:50

«Não consegue distinguir a vida real do jogo»: Catarina enfrenta Jéssica e leva resposta

17:01
«Narcisista»: Viriato adjetiva o discurso de Miranda sobre o seu papel televisivo - Big Brother
02:07

«Narcisista»: Viriato adjetiva o discurso de Miranda sobre o seu papel televisivo

16:43
Big Brother confronta os concorrentes com frases ditas pelos próprios «Não fui eu que disse isso» - Big Brother
05:24

Big Brother confronta os concorrentes com frases ditas pelos próprios «Não fui eu que disse isso»

16:33
Miranda sem papas na língua sobre massagem de Jéssica: «Estou desconfortável» - Big Brother
02:29

Miranda sem papas na língua sobre massagem de Jéssica: «Estou desconfortável»

16:29
Mais cúmplices que nunca Jéssica e Afonso protagonizam luta de almofadas - Big Brother
04:10

Mais cúmplices que nunca Jéssica e Afonso protagonizam luta de almofadas

16:26
Depois de Miranda, Afonso implora massagem a Jéssica - Big Brother
05:01

Depois de Miranda, Afonso implora massagem a Jéssica

16:22
Jéssica intromete-se na massagem de Miranda a Afonso e a concorrente ignora-a - Big Brother
03:53

Jéssica intromete-se na massagem de Miranda a Afonso e a concorrente ignora-a

16:13
Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças - Big Brother

Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Bernardina Brito faz procedimento estético: veja o antes e depois

  • Big Brother
  • Há 2h e 33min
Bernardina Brito faz procedimento estético: veja o antes e depois - Big Brother
Bernardina Brito

Bernardina Brito submeteu-se ao seu primeiro procedimento estético aos 32 anos e mostrou o resultado nas redes sociais, explicando que recorreu ao botox para corrigir uma antiga insegurança nos lábios.

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores ao revelar que, aos 32 anos, se submeteu a um procedimento estético pela primeira vez. A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Big Brother – Duplo Impacto e Dilema recorreu ao botox para corrigir uma antiga insegurança relacionada com os lábios.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado nas redes sociais, onde Bernardina mostrou o resultado e explicou o motivo da sua escolha. «É verdade, tive coragem ao fim de 32 anos», escreveu na descrição do reels. «Quero algo que fique o mais natural possível, mas acima de tudo que me faça sentir mais confiante na hora de tirar uma fotografia», acrescentou.

Veja o vídeo:

Após partilhar o resultado do procedimento estético, Bernardina foi alvo de várias críticas, às quais fez questão de responder num vídeo publicado online. «Ai Bibi, tens uma cara tão linda, não faças nada. Ai Bibi, não precisas disso», começou por citar, antes de esclarecer: «Eu não fui fazer porque estivesse feio, desproporcional ou porque o meu rosto não estivesse bonito. Nem sequer porque o meu lábio fosse feio».

A ex-participante de reality shows justificou ainda que o tratamento foi feito para corrigir um detalhe que a deixava desconfortável. «Eu nunca fiz nada na cara. Ao fim de 32 anos, pus. Eu tenho uma boca grande, a verdade é esta. Ficava com a gengiva de cima toda à mostra, o que não me deixava muito confortável», explicou.

Bernardina Brito respondeu ainda de forma direta às críticas que recebeu: «Gente, eu não vos pedi dinheiro para ir fazer isto. Eu não vos peço dinheiro para vocês pagarem as minhas contas».

Apesar de aceitar opiniões, deixou um apelo contra os ataques pessoais. «Não gostam, tudo bem. Até se quiserem dizer “olha Bibi, não gostei”, tudo bem, estão no vosso direito. Agora, não venham para cá fazer comentários ofensivos, porque eu também não vou para as vossas redes sociais ofender-vos. Vamos ser mais empáticos uns com os outros. Vamos ser um bocadinho mais cuidadosos. Parem com isso, que eu não vou mexer em nada. Não vou alterar nada, não vou atrás de modas», rematou.

Polémica: Bernardina Brito revela o que os filhos fazem nas férias e seguidores reagem

Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Daniela Santos e Afonso Leitão envolveram-se? Bernardina Brito revela toda a verdade sobre estes «amigos especiais»
