Bernardina Brito faz procedimento estético: veja o antes e depois

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores ao revelar que, aos 32 anos, se submeteu a um procedimento estético pela primeira vez. A ex-concorrente da Casa dos Segredos, Big Brother – Duplo Impacto e Dilema recorreu ao botox para corrigir uma antiga insegurança relacionada com os lábios.

A revelação foi feita através de um vídeo partilhado nas redes sociais, onde Bernardina mostrou o resultado e explicou o motivo da sua escolha. «É verdade, tive coragem ao fim de 32 anos», escreveu na descrição do reels. «Quero algo que fique o mais natural possível, mas acima de tudo que me faça sentir mais confiante na hora de tirar uma fotografia», acrescentou.

Veja o vídeo:

Após partilhar o resultado do procedimento estético, Bernardina foi alvo de várias críticas, às quais fez questão de responder num vídeo publicado online. «Ai Bibi, tens uma cara tão linda, não faças nada. Ai Bibi, não precisas disso», começou por citar, antes de esclarecer: «Eu não fui fazer porque estivesse feio, desproporcional ou porque o meu rosto não estivesse bonito. Nem sequer porque o meu lábio fosse feio».

A ex-participante de reality shows justificou ainda que o tratamento foi feito para corrigir um detalhe que a deixava desconfortável. «Eu nunca fiz nada na cara. Ao fim de 32 anos, pus. Eu tenho uma boca grande, a verdade é esta. Ficava com a gengiva de cima toda à mostra, o que não me deixava muito confortável», explicou.

Bernardina Brito respondeu ainda de forma direta às críticas que recebeu: «Gente, eu não vos pedi dinheiro para ir fazer isto. Eu não vos peço dinheiro para vocês pagarem as minhas contas».

Apesar de aceitar opiniões, deixou um apelo contra os ataques pessoais. «Não gostam, tudo bem. Até se quiserem dizer “olha Bibi, não gostei”, tudo bem, estão no vosso direito. Agora, não venham para cá fazer comentários ofensivos, porque eu também não vou para as vossas redes sociais ofender-vos. Vamos ser mais empáticos uns com os outros. Vamos ser um bocadinho mais cuidadosos. Parem com isso, que eu não vou mexer em nada. Não vou alterar nada, não vou atrás de modas», rematou.