Polémica: Bernardina Brito revela o que os filhos fazem nas férias e seguidores reagem

Bernardina Brito fez uma partilha nas redes sociais e após receber algumas críticas decidiu pedir a opinião dos seguidores sobre o tema. Em causa está o facto de os filhos - Kevim e Kyara - terem feito trabalhos da escola durante as férias.

«Eu estou a gravar este vídeo porque eu hoje partilhei aqui nas redes sociais um storie onde os meus miúdos estavam a fazer uma cópia da parte da manhã. E recebi alguns comentários a dizer ‘não’, ‘não faças isso’, ‘pior ideia’», começou por referir a ex-concorrente de realities no Instagram.

A nortenha continuou: «E já houve anos em que se meteram os meses das férias e eu caí no erro de não os pôr a fazer uma cópia, de não lhes entregar um livro interativo para eles desenvolverem o que aprenderem durante o ano e depois as dificuldades foram imensas, acompanhar o ritmo, principalmente aqui o Kevim, que infelizmente já passou por isso».

«E eu não volto a cair nesse erro. E não é um castigo, nem uma obrigação, eles têm que ver isto como uma coisa divertida», sublinhou Bernardina Brito no vídeo, cuja legenda é precisamente o pedido de ajuda aos seguidores: «Qual a vossa opinião sobre este assunto?».

Na caixa de comentários foram várias as mensagens: «Fazes muito bem. Não lhes faz mal nenhum, pelo contrário 👏🏻»; «Fazes muito bem Bibi 👏👏 Eu fazia o mesmo com o meu 😢e quem me dera continuar (hoje tem 17)»; «Faz muito bem sim senhora 👏👏👏», são algumas das opiniões a favor de Bernardina.