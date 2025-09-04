Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Bernardina Brito voltou a surpreender os seguidores com uma nova fotografia onde exibe o rosto visivelmente transformado, bem como o seu corpo bem cuidado. Aos 32 anos, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, d'A Quinta, do Big Brother – Duplo Impacto e do Dilema mostrou o resultado do primeiro procedimento estético a que se submeteu e como está a sua forma física neste momento.

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Bernardina Brito.

Recorde que, num vídeo publicado no Instagram a 14 de agosto, Bernardina contou que recorreu ao botox para corrigir uma antiga insegurança relacionada com os lábios. «É verdade, tive coragem ao fim de 32 anos», escreveu na legenda do reels. «Quero algo que fique o mais natural possível, mas acima de tudo que me faça sentir mais confiante na hora de tirar uma fotografia», acrescentou.

Além do procedimento estético, a eterna Bibi tem partilhado com os fãs o seu percurso de perda de peso, o que tem contribuído para a sua mudança física notória.

Veja o vídeo:

Apesar dos elogios, Bernardina também recebeu algumas críticas, às quais respondeu sem rodeios. «Ai Bibi, tens uma cara tão linda, não faças nada. Ai Bibi, não precisas disso», começou por citar, antes de esclarecer: «Eu não fui fazer porque estivesse feio, desproporcional ou porque o meu rosto não estivesse bonito. Nem sequer porque o meu lábio fosse feio».

A nova imagem de Bernardina Brito tem dado que falar nas redes sociais e reforça o seu foco atual: sentir-se bem consigo mesma, por dentro e por fora.

