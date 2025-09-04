Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Ao Minuto

13:36
Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido
01:05

Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

13:12
"Ainda me vens aos lábios": Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda
01:26

“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda

12:47
Bruna arranca 'risinho nervoso' a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda
02:29

Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda

12:35
Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País
03:13

Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País

12:11
Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa
02:26

Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa

12:04
Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam - Big Brother

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

11:38
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo
02:51

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

10:43
Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal
02:49

Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal

10:29
Prova matinal aquece manhã na Malveira
09:17

Prova matinal aquece manhã na Malveira

10:06
Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir
02:57

Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir

09:56
Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

09:53
«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso
02:55

«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso

09:52
Catarina Miranda mostra-se 'sensualona' em dança cúmplice com Afonso Leitão
04:37

Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão

09:41
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda
01:05

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

09:32
Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»
02:39

Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»

09:29
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda
00:43

Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda

09:16
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada
04:04

Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada

08:46
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?» - Big Brother

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

08:45
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova
23:33

Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova

08:39
«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda
00:37

«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda

08:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

08:26
Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim»
01:35

Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim»

08:24
Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três»
00:54

Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três»

08:14
Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»
04:05

Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»

07:58
Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

  Big Brother
  Há 43 min
Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora - Big Brother

Bernardina Brito surpreendeu os seguidores ao partilhar uma nova fotografia onde mostra o rosto visivelmente diferente.

Bernardina Brito voltou a surpreender os seguidores com uma nova fotografia onde exibe o rosto visivelmente transformado, bem como o seu corpo bem cuidado. Aos 32 anos, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, d'A Quinta, do Big Brother – Duplo Impacto e do Dilema mostrou o resultado do primeiro procedimento estético a que se submeteu e como está a sua forma física neste momento.

Percorra a galeria e veja o antes e depois de Bernardina Brito.

Recorde que, num vídeo publicado no Instagram a 14 de agosto, Bernardina contou que recorreu ao botox para corrigir uma antiga insegurança relacionada com os lábios. «É verdade, tive coragem ao fim de 32 anos», escreveu na legenda do reels. «Quero algo que fique o mais natural possível, mas acima de tudo que me faça sentir mais confiante na hora de tirar uma fotografia», acrescentou.

Além do procedimento estético, a eterna Bibi tem partilhado com os fãs o seu percurso de perda de peso, o que tem contribuído para a sua mudança física notória.

Veja o vídeo:

Apesar dos elogios, Bernardina também recebeu algumas críticas, às quais respondeu sem rodeios. «Ai Bibi, tens uma cara tão linda, não faças nada. Ai Bibi, não precisas disso», começou por citar, antes de esclarecer: «Eu não fui fazer porque estivesse feio, desproporcional ou porque o meu rosto não estivesse bonito. Nem sequer porque o meu lábio fosse feio».

A nova imagem de Bernardina Brito tem dado que falar nas redes sociais e reforça o seu foco atual: sentir-se bem consigo mesma, por dentro e por fora.

Polémica: Bernardina Brito revela o que os filhos fazem nas férias e seguidores reagem

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto
Há 45 min

Há 45 min

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Há 2h e 7min

Há 2h e 7min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Hoje às 09:35

Hoje às 09:35

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar
Ontem às 21:08

Ontem às 21:08

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão
Ontem às 19:12

Ontem às 19:12

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: "Eu de cobarde não tenho nada"
Ontem às 16:56

Ontem às 16:56
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Há 2h e 7min

Há 2h e 7min

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui
Ontem às 17:48

Ontem às 17:48

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Hoje às 08:46

Hoje às 08:46

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com 'bebés reality'
2 set, 15:59

2 set, 15:59
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

Hoje às 07:58
Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora
Há 43 min

Há 43 min

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam
Há 1h e 58min

Há 1h e 58min

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
Há 2h e 7min

Há 2h e 7min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante
Hoje às 09:35

Hoje às 09:35

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»
Hoje às 08:46

Hoje às 08:46
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Hoje às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Hoje às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Jéssica Galhofas vítima de tentativa de assalto: "Estou um bocado em estado de choque"
Há 37 min

Há 37 min

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar
Há 52 min

Há 52 min

Revelação: Erica Reis partilha momento secreto com o "Big Brother" no confessionário
Há 1h e 1min

Há 1h e 1min

Divulgado vídeo de Afonso Leitão fora do "Big Brother Verão"... e muito bem acompanhado!
Ontem às 16:10

Ontem às 16:10

Áudio de Kina é exposto sem consentimento... e estilista emite comunicado: "Não me mete medo"
Ontem às 15:07

Ontem às 15:07
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda
Hoje às 09:41

Hoje às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão
Ontem às 19:12

Ontem às 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»
Ontem às 09:05

Ontem às 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»
1 set, 12:20

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto
1 set, 00:10

1 set, 00:10
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»
1 set, 10:23

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida
31 ago, 23:47

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»
31 ago, 23:34

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
31 ago, 23:32

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão
25 ago, 00:21

25 ago, 00:21
