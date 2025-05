Bernardina Brito tem novo look e é mais radical do que nunca

Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual , deixando os seguidores rendidos ao novo look ousado.

💬 “Às vezes mudar faz bem” , escreveu a ex-concorrente da TVI, numa publicação cheia de atitude e autoconfiança.

❤️ A reação foi imediata nas redes sociais, com uma onda de elogios que reforça o carisma e estilo da comentadora.

Bernardina Brito, ex-concorrente de vários reality shows da TVI, voltou a estar no centro das atenções com uma transformação radical no seu visual. Bernardina está em Cabo Verde de férias e partilhou o resultado da mudança nas suas redes sociais, onde recebeu inúmeros elogios dos fãs.

Uma mudança ousada e bem recebida em férias de sonho

Na legenda da publicação, Bernardina Brito escreveu: «Sorrir nunca foi tão fácil 😍 Sou tão feliz aqui 🇨🇻», deixando os seguidores curiosos e entusiasmados com o seu novo look. Num outro post, a ex-concorrente também aproveitou para refletir e agradecer a felicidade dos últimos dias em Cabo Verde: «Não é um adeus mas sim um ATÉ JÁ 🇨🇻».

O impacto foi imediato. Os comentários multiplicaram-se, e os elogios não tardaram a chegar: «Minha linda Bibi 😍», «Muito linda adoro ❤️», «Adoro o cabelo assim 😍», foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos seus seguidores.

Veja, em baixo, a publicação original.