Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Perdeu 55 quilos, mudou radicalmente a sua imagem e deixou muitos de boca aberta com a transformação. Mas, por trás da mudança física, existe uma história que vai muito além da alimentação e do exercício. Há um segredo que foi determinante neste processo e que envolve uma batalha pessoal que ainda hoje continua a ser acompanhada de perto.

Falamos de Bernardina Brito, a antiga concorrente de Big Brother que decidiu mudar a sua relação com o corpo e, sobretudo, com a comida. Em declarações à 'SELFIE', a nortenha revelou que o acompanhamento psicológico teve um papel fundamental no percurso que a levou a perder 55 quilos.

«Como sou uma pessoa com um historial depressivo, há momentos em que vou mais abaixo e acabo por ter sempre a vontade de me refugiar na comida», confessou. Bernardina explicou que esta foi uma das questões trabalhadas nas consultas de psicologia e que continua a ter acompanhamento.

A antiga concorrente de Big Brother reconhece que, nos momentos emocionalmente mais difíceis, sente vontade de recorrer à comida como forma de conforto. No entanto, garante que atualmente consegue lidar melhor com esses episódios.

«Essa foi uma parte que também foi trabalhada com a psicóloga e para a qual continuo a ser acompanhada. Quando já estou a querer ir para ali, eles empurram-me para o outro lado. Tem sido fácil», afirmou.

Exercício também faz parte da nova rotina

Depois de conseguir perder 55 quilos, Bernardina Brito sabe que manter o peso alcançado exige mudanças que vão muito além de uma dieta temporária. O exercício físico passou também a fazer parte desse processo.

«Para preservar o peso, também é preciso exercício», alertou Bibi. A nortenha revelou, contudo, que está atualmente afastada do ginásio devido a uma lesão no ombro.

«Entretanto, lesionei-me num ombro. Estou parada há dois meses. Mas vamos ver se, em breve, recomeço outra vez», contou.

Apesar desta pausa forçada, Bernardina pretende voltar à atividade física assim que estiver recuperada. Para a antiga concorrente, o objetivo passa não apenas por perder peso, mas sobretudo por conseguir manter os resultados e adotar hábitos mais saudáveis a longo prazo.

«Comecei a gostar de coisas que nem imaginava»

A alimentação foi outra das áreas em que Bernardina Brito introduziu mudanças significativas. A própria admite que acabou por descobrir novos alimentos e sabores durante este processo.

«Comecei a gostar de coisas que nem imaginava que gostava», revelou à SELFIE.

Entre os alimentos que passaram a fazer parte da sua alimentação estão o abacate, a curgete e o pepino — ingredientes que, segundo a própria, anteriormente não faziam parte das suas preferências.

A transformação de Bernardina mostra, assim, que a perda de peso não esteve apenas relacionada com restrições alimentares. O acompanhamento psicológico, a atividade física e uma mudança gradual na relação com a comida parecem ter sido peças importantes neste percurso.

Mais do que os 55 quilos perdidos, Bibi parece ter encontrado uma nova forma de encarar a alimentação e o bem-estar. E, apesar de ainda enfrentar alguns desafios pelo caminho, a antiga concorrente de Big Brother continua determinada a manter os hábitos que conquistou.

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