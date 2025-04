Sexy e confiante. Bernardina Brito mostra-se em biquíni após perder mais do que 55 quilos

Bernardina Brito está de férias e não se inibe de partilhar fotografias dos seus dias de descanso. A ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story, de 32 anos, mostrou-se em biquíni após ter perdido muito peso e ter sido submetida a uma cirurgia estética para redefinir o seu corpo.

A desfrutar de uns dias de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com as amigas, Bernardina mostrou-se sem pudores de biquíni, visivelmente feliz com esta viagem e esta nova fase da sua vida.

Veja na galeria, as fotos sensuais de Bernardina Brito em biquíni reduzido.

De recordar que Bernardina Brito surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar uma fotografia com um vestido azul justo, e revelou o resultado da sua recuperação após a cirurgia metabólica.

No post, Bernardina escreveu: «1° foto depois da cirurgia e com este sol maravilhoso. Faz hoje 28 dias de cirurgia e não podia estar mais feliz com a recuperação». A ex-concorrente, que tem partilhado cada passo da sua jornada, está visivelmente satisfeita com a evolução da sua recuperação e com o apoio recebido ao longo do processo.

O post gerou imensa interação, com muitos a elogiarem a sua aparência e a sua coragem. Nos comentários, a reação foi positiva, com seguidores a escreverem: «Estás lindíssima, eu gostava de fazer também mas tenho medo»; «Linda».

Com a recuperação a correr bem e a aceitação da sua transformação, Bernardina continua a inspirar os seus seguidores, partilhando a sua experiência de forma honesta e aberta.

O que fez, afinal Bernardina?

A ex-concorrente realizou um procedimento cirúrgico para redefinir o seu corpo, uma cirurgia que, de acordo com a própria, foi essencial para ajudá-la a alcançar o corpo com o qual sempre sonhou.

«Fiz abdomnoplastia, lipo e a gordura que retirei da lipo injetei/a nos glúteos. Porque, depois de perder os 55 quilos, fiquei sem rabo. Mais peles, não tenciono tirar. Agora, o objetivo é ginásio, para ganhar músculo outras zonas como braços e coxas. E, por último, será arranjar o peito, que está uma lástima derivado à perda de peso», brincou numa sessão de perguntas e respostas no Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como está agora Bernardina Brito e como era antes de todo este processo.