Bomba: Duas das ex-concorrentes mais polémicas da TVI entram hoje no Big Brother Verão

Inspire-se no conjunto de Diana Lopes! A escolha perfeita para uma festa de verão

A casa mais vigiada do País prepara-se para receber novas inquilinas e a novidade promete agitar por completo o jogo. O anúncio foi feito há instantes nas redes sociais oficiais do Big Brother Verão e já está a provocar uma onda de reações entre os fãs do reality show da TVI.

As protagonistas desta entrada são Bernardina Brito e Diana Lopes, duas antigas concorrentes bem conhecidas do universo dos reality shows, que entram hoje na casa para agitar os ânimos, ou não fossem elas das mais polémicas de sempre.

Bernardina Brito é uma das figuras mais marcantes da história dos reality shows da TVI. Tornou-se conhecida pela participação na Casa dos Segredos e regressou posteriormente a vários formatos do canal, conquistando uma legião de fãs graças à sua personalidade genuína e frontal.

Já Diana Lopes também é um rosto bem conhecido do público. A ex-concorrente destacou-se pela forte personalidade e pelas opiniões sem filtros, características que prometem dar muito que falar nesta nova aventura televisiva.

A entrada das duas ex-concorrentes acontece numa altura em que o jogo entra numa fase cada vez mais intensa, depois de uma gala marcada por expulsões e mudanças na composição da casa.

Resta agora perceber de que forma Bernardina Brito e Diana Lopes irão mexer com as alianças já existentes e que impacto terão na estratégia dos concorrentes que continuam na luta pelo prémio final.