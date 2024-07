Fenómeno dos reality shows, Bernardina Brito é concorrente do Dilema!

Bernardina Brito é uma das concorrentes deste grande desafio. Uma concorrente de vários reality shows, que se tornou um grande fenómeno para os portugueses volta à casa.

Bernardina Brito é natural de Santa Maria da Feira, cresceu em Paços de Brandão e foi sempre uma criança alegre e traquina. Saiu de casa dos pais, pela primeira vez, aos 20 anos para entrar na Casa dos Segredos. Os filhos são a sua maior alegria, mas também a maior fragilidade. Não mudava nada do seu passado, diz-se orgulhosa da sua essência.

Assume-se como um coração mole, mas também consegue ser vingativa. Considera-se “o sol nos dias cinzentos”, divertida e vive tudo muito intensamente. Vê o Dilema como uma nova experiência, no seu vasto currículo em reality shows, e acredita que ser como é, e como a conhecemos, chegará para vencer.

Relembre-se ainda que o «Dilema» é uma produção da Endemol, no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros. Partilham o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de até 50.000€.