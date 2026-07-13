Amor! Bernardina Brito mostra-se deitada com pessoa especial: «Hoje somos só nós dois»

Bernardina Brito voltou a derreter os seguidores com um momento ternurento partilhado nas redes sociais. A antiga concorrente do Secret Story mostrou-se a desfrutar de um serão tranquilo na companhia de uma das pessoas mais importantes da sua vida.

Através das stories do Instagram, Bernardina publicou uma fotografia onde surge deitada no sofá/cama, ao lado do filho Kévim, num ambiente de grande cumplicidade e carinho: "Hoje somos só nós dois, a Playstation e muito mimo", escreveu nos stories do Instagram.

A publicação conquistou rapidamente a atenção dos seguidores, que não ficaram indiferentes ao momento especial entre mãe e filho. Entre jogos de consola e muitos mimos, Bernardina mostrou que aproveitou ao máximo um tempo de qualidade dedicado em exclusivo a Kévim.

Recorde-se que Bernardina Brito é mãe de dois filhos. Além de Kévim - filho do também ex-concorrente Tiago Ginga - é também mãe da pequena Kyara, fruto da relação com Pedro Almeida. O casal colocou um ponto final no namoro no início deste ano, seguindo agora caminhos separados.

Apesar das mudanças na vida pessoal, Bernardina continua a partilhar vários momentos do quotidiano com os fãs, mostrando que os filhos ocupam um lugar central na sua vida. Desta vez, foi um simples serão em família que acabou por conquistar os seguidores, graças à cumplicidade evidente entre mãe e filho.