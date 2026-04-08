Bernardina Brito mostra os filhos num pranto a chorar. E o motivo toca qualquer um

Bernardina Brito, ex-concorrente do Secret Story, voltou a tocar o coração dos seguidores ao partilhar um momento particularmente emotivo vivido em família. Através dos stories do Instagram, a figura pública mostrou um vídeo dos filhos visivelmente emocionados no momento de se despedirem da avó.

A familiar reside no Norte do país, enquanto Bernardina e os filhos vivem em na margem Sul do Tejo, o que torna estes encontros ainda mais especiais — e as despedidas, inevitavelmente, mais difíceis.

No vídeo partilhado, é possível ver as crianças a chorar por não quererem afastar-se da avó, num cenário que muitos seguidores rapidamente reconheceram como sendo comum em famílias separadas pela distância.

Na legenda, Bernardina abriu o coração e não escondeu a sua dor perante a situação: «A hora da despedida é sempre a mais difícil de lidar, eles ficam sempre a chorar e eu não sei o que dizer nem como amenizar o que estão a sentir. Sinto-me impotente», escreveu.

Conhecida pela sua autenticidade, Bernardina Brito volta assim a mostrar um lado mais íntimo da sua vida, reforçando a ligação com o público através de momentos reais e cheios de emoção.