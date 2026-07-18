De coração apertado, Bernardina Brito faz desabafo comovente sobre os filhos: «Não há dor maior do que esta»
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Bernardina Brito partilhou um desabafo profundamente emotivo sobre os filhos, mostrando que tem dificuldade em lidar com esta nova fase, em que os filhos se vão separar para Kyara ir passar uma semana com o pai.
A ex-concorrente dos reality show, Bernardina Brito, revelou, através dos stories de Instagram, que a filha, Kyara, vai passar, pela primeira vez, uma semana com o pai, o que significa que estará sete dias longe do irmão, Kévim.
Antes da partida, Bernardina mostrou um vídeo da menina a escolher algumas fotografias para levar consigo, explicando o motivo num texto que emocionou os seguidores: «A princesa vai pela primeira vez passar uma semana com o pai, e quis levar estas fotos para ter a mamã e o mano sempre por perto. 🥹🙏🏽».
De seguida, a empresária partilhou um momento ternurento dos dois irmãos a brincarem juntos, confessando que continua a não aceitar a separação entre ambos. «Agora só voltam a brincar juntos daqui a 7 dias. Nunca irei entender como têm coragem de separar 2 irmãos... isto para mim é crueldade. 😔», escreveu.
Por fim, Bernardina publicou um vídeo em que surge abraçada aos dois filhos, deixando aquele que foi o seu desabafo mais emotivo. «Nunca irei conseguir “normalizar”. Não há dor maior que esta. 🥹», confessou.
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