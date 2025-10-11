Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Ao Minuto

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível - Big Brother
Bernardina Brito

Bernardina Brito decidiu mudar de visual e partilhou o resultado nas redes sociais. A ex-concorrente da Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e d'O Dilema, cortou o cabelo e exibiu um look mais curto, recebendo inúmeros elogios pela transformação.

Bernardina Brito começou uma nova fase com um visual renovado. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e d'O Dilema mostrou-se nas redes sociais com o cabelo bem mais curto, num corte elegante que lhe confere um ar mais leve e sofisticado.

No vídeo publicado no Instagram, Bernardina surge a sorrir e a mostrar o novo look com entusiasmo. A mudança não passou despercebida e a caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de apoio e admiração.

Entre corações e emojis, muitos seguidores destacaram o quanto o novo corte valoriza o rosto da nortenha. Bernardina parece ter adorado o resultado e os fãs também.

Veja o vídeo aqui:

 

