Em declaração rara, Bernardina Brito abre o coração: «Se eu imaginava conseguir...»

Bernardina Brito recorreu às redes sociais para fazer uma rara declaração de amor ao companheiro, Pedro Almeida, na sequência do nono aniversário de namoro.

«9 anos ❤️ se eu imaginava conseguir estar ao lado de alguém durante 9 anos, mas a verdade é que cá estamos, com altos e baixos, mas com muitas conquistas e acima de tudo com 2 filhos lindos 😍🙏 AMO-TE COMPANHEIRO DE VIDA», escreveu a ex-concorrente de reality-shows.

Na publicação, Bernardina Brito mostra-se a partilhar um momento especial com Pedro Almeida. A bordo de um barco, com uma vista incrível, os dois brindaram ao amor que os une há nove anos.

De recordar que Bernardina Brito e Pedro Almeida são pais de Kyara, de sete anos. Bernardina é ainda mãe de Kévim, de 10 anos, fruto da anterior relação com o também ex-concorrente, Tiago Ginga.

