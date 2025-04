Apenas um mês bastou para Bernardina Brito ficar mais magra do que nunca. O antes e depois impressiona

Mais magra que nunca: Bernardina Brito partilha a sua impressionante transformação, em apenas 1 mês.

Antes e depois impressiona: A ex-concorrente do Secret Story mostra um antes e depois impactante, revelando a sua jornada de superação.

Bernardina Brito surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao partilhar uma fotografia com um vestido azul justo, e revelou o resultado da sua recuperação após a cirurgia metabólica. A ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos fez questão de partilhar o momento com os fãs: «1° 📸 depois da cirurgia 🙌 e com este ☀️ maravilhoso. Faz hoje 28 dias de cirurgia e não podia estar mais feliz com a recuperação 😍 »

Bernardina fez uma cirurgia metabólica que a ajudou a perder 55 kg em apenas cinco meses, transformou completamente o seu corpo e a sua autoestima. A partilha da ex-concorrente não se ficou apenas pela foto, tendo Bernardina também mostrado um antes e depois da sua transformação, algo que inicialmente não imaginava partilhar: «Nunca pensei partilhar a foto da esquerda, mas a verdade é que fez parte da minha história e hoje serve para eu olhar para trás e ter a certeza de que aquela não é quem eu quero ser no futuro».

Com a recuperação a correr de forma positiva, Bernardina não poupou agradecimentos à equipa médica que a acompanhou neste processo. Ela aproveitou também para questionar os seus seguidores: «Quem de vocês já passou por esta cirurgia? Contem-me como foi a vossa recuperação?».

A cirurgia e a transformação de Bernardina têm sido temas de grande interesse nas redes sociais, ao inspirar muitas pessoas que enfrentam desafios semelhantes e motivando outras a seguir o mesmo caminho. A partilha de momentos tão íntimos mostra a confiança renovada da ex-concorrente e a satisfação com os resultados alcançados.

A jornada de Bernardina Brito tem sido um exemplo de superação e coragem para os seus fãs ao demonstrar a importância de cuidar de si e de buscar o melhor para a própria saúde e bem-estar.

