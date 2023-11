Bernardina Brito chora com afastamento de Tiago Ginga do filho e confessa sobre este: «Ele já não quer ir…»

Bernardina Brito, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», esteve presente no programa «Dois às 10» esta sexta-feira e falou, entre outros temas, sobre a ausência atual de Tiago Ginga, da vida do filho, Kevim.

«Nós já tivemos uma fase em que estivemos muito bem, eu estava super tranquila com ele, ele estava mais presente na vida do Kevim. Agora está um bocadinho mais ausente», revelou Bernardina Brito.

A ex-concorrente não conteve a emoção, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Magoa, principalmente porque eu noto que o meu filho sente. Mas pronto… tem outro pai que esta sempre com ele, o meu Pedro tem sido incansável», disse em referência ao atual companheiro.

«Mas eu também já não julgo muito o Tiago, ele também teve um pai ausente. Tem fases e eu acredito que ele entretanto volte outra vez, espero é que o meu Kevim esteja preparado para recebê-lo. Porque ele já está crescido e já percebe, já não quer estar, nem ir com tanta facilidade», confessou.

Bernardina acrescentou: «Agora já não consigo obrigar. Enquanto esteve na minha mão eu dizia: ‘não filho, tens que ir’ e houve ali uma fase que ele até gostava de ir. Agora já não posso mais, porque foi o que a psicóloga disse ‘se obrigar o seu filho está a fazer mal ao menino e aí pode qualificar-se como uma má mãe’».