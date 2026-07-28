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Bernardina Brito sofreu das maiores transformações da história dos realities. E hoje está outra pessoa

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Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Imagens impressionantes: Seis “antes e depois” que o vão deixar de “queixo caído”

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Uma mudança impressionante.

Ao longo da última década, Bernardina Brito tornou-se uma das figuras mais marcantes dos reality shows da TVI. Conhecida pela sua autenticidade e personalidade sem filtros, a ex-concorrente viveu momentos de enorme exposição mediática, mas também enfrentou alguns dos períodos mais difíceis da sua vida longe das câmaras.

Se, nos primeiros tempos em televisão, Bernardina era conhecida por uma imagem muito diferente da atual, a verdade é que protagonizou uma das maiores transformações físicas de que há memória no universo dos reality shows portugueses.

A antiga concorrente perdeu dezenas de quilos ao longo dos últimos anos, uma mudança que foi acompanhando através das redes sociais e que resultou de um processo exigente, marcado por alterações profundas no estilo de vida e por uma maior preocupação com a saúde e o bem-estar.

Contudo, a transformação de Bernardina Brito foi muito além da componente física.

A própria já revelou publicamente que enfrentou uma depressão profunda, uma fase particularmente difícil que afetou a sua saúde mental e da qual falou sem tabus. Em várias entrevistas e publicações, explicou que pedir ajuda foi essencial para conseguir recuperar e voltar a encontrar estabilidade.

Ao longo desse percurso, Bernardina também assumiu que aprendeu a olhar para si de forma diferente, dando prioridade ao equilíbrio emocional e à autoestima, em detrimento da opinião dos outros.

Hoje, a diferença é evidente. Além da significativa perda de peso, a ex-concorrente apresenta uma imagem renovada e transmite uma maior confiança, algo que os seguidores fazem questão de destacar sempre que partilha novos registos nas redes sociais.

Apesar das dificuldades que viveu, Bernardina nunca escondeu que o caminho foi tudo menos fácil. Entre desafios pessoais, a maternidade e os problemas de saúde mental, foi reconstruindo a sua vida passo a passo, tornando-se uma inspiração para muitos fãs que acompanharam a sua evolução.

Agora, de regresso ao universo dos reality shows, Bernardina Brito mostra-se mais confiante, determinada e consciente do percurso que fez. A mulher que o público conheceu há vários anos deu lugar a uma versão muito diferente de si própria, não apenas pela impressionante transformação física, mas sobretudo pela força com que conseguiu ultrapassar alguns dos momentos mais duros da sua vida.

Temas: Bernardina Brito Transformação

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