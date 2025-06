Romance com cantor brasileiro? Bernardina Brito quebra silêncio sobre a polémica do momento

Recentemente, Bernardina Brito teve a oportunidade de conhecer Zé Felipe e, desde então, muito se tem especulado sobre a relação de ambos. Agora, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos recorreu às redes sociais para fazer um esclarecimento sobre o tema, mostrando-se muito indignada com as alegações de que ela e o cantor brasileiro teriam um interesse romântico.

«Muito se tem falado e especulado sobre 'mim e o Zé Felipe'. Quero só deixar bem claro que o Zé Felipe é um excelente profissional, recebeu-nos com muito carinho, mas, acima de tudo, com muito respeito. Nunca da parte do Zé vi qualquer tipo de intenção para algumas das fãs que lá estavam, mas sim vi todo um cuidado para 'não tocar em certas partes do corpo de alguma mulher'», começou por escrever Bernardina Brito, na legenda de uma publicação em que surge ao lado do famoso artista e dos filhos, Kyara e Kévim.

E prosseguiu: «Acho que seria mais interessante vocês falarem de como se nota que o Zé Felipe estava feliz ao receber o carinho dos fãs portugueses, dando por várias vezes algumas gargalhadas bem profundas, em vez de estarem a especular qualquer tipo de traição ou interesse físico para com as fãs portuguesas».

Por fim, Bernardina Brito frisou que gostou de conhecer o cantor. «Para terminar, de facto, gostei muito de conhecer o Zé Felipe, como já o pronunciei várias vezes. Foi uma pessoa que nos recebeu com muito carinho, principalmente aos meus filhos. E quem trata bem os meus filhos merece o mundo inteiro. E quero aproveitar para agradecer a todos os brasileiros que têm aqui chegado. Vocês têm sido mega simpáticos comigo. Gratidão!»

Veja aqui a fotografia partilhada por Bernardina Brito: