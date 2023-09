Bernardo Sousa recorda participação no BB: «A minha vida deu uma volta e o prémio maior foi a Bruna»

Bruna Gomes e Flávio Furtado falam sobre dupla nas galas do BB

Bernardo Sousa, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», esteve à conversa com o digital da TVI e recordou a sua participação no reality show.

Em declarações exclusivas na gala do Palácio das Estrelas, o piloto começou por falar da nova edição e dos novos concorrentes: «Que tenham a capacidade de se entregar ao jogo, à experiência, de vivê-la de fio a pavio».

«Passa muito rápido, apesar de parecer que as horas são dias. Deixa saudades e eles que aproveitem porque é muito giro», aconselhou Bernardo Sousa.

Questionado se entrava novamente, o ex-concorrente mostrou dúvidas: «Não sei, mas não me arrependo de ter entrado. Toda a minha vida deu uma volta e voltou a estar bem e o prémio maior foi a Bruna (Gomes)», rematou.

