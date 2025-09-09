Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram»

Ao Minuto

13:14
«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe - Big Brother
03:10

«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe

13:09
Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste» - Big Brother
03:01

Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste»

13:03
CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra» - Big Brother
02:28

CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra»

13:00
«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso - Big Brother
04:49

«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso

12:53
Afonso não esquece expulsão de Bruno de Carvalho: «Eu não estiquei as pernas» - Big Brother
01:16

Afonso não esquece expulsão de Bruno de Carvalho: «Eu não estiquei as pernas»

12:47
Afonso implacável com Viriato: «Tu perseguiste a Kina. Ela começou a chorar» - Big Brother
03:12

Afonso implacável com Viriato: «Tu perseguiste a Kina. Ela começou a chorar»

12:24
Recompensa ou castigo? Viriato e Afonso recebem presente envenenado do Big - Big Brother
01:42

Recompensa ou castigo? Viriato e Afonso recebem presente envenenado do Big

12:23
Afonso faz apelo à vitória dos colegas e desfez-se em elogios à 'ex': «O mais difícil, ela conseguiu» - Big Brother
04:09

Afonso faz apelo à vitória dos colegas e desfez-se em elogios à 'ex': «O mais difícil, ela conseguiu»

12:17
«Agarra-me que eu vou desmaiar»: Miranda cheia de calores ao ver Afonso em posição sexy - Big Brother
01:08

«Agarra-me que eu vou desmaiar»: Miranda cheia de calores ao ver Afonso em posição sexy

12:09
Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...» - Big Brother
01:32

Sem conseguir encarar a 'ex', Afonso revela: «Devia ter dado outra importância...»

12:05
Jéssica faz ataque cerrado a Miranda: «Foram vezes demais, só me arrependo de...» - Big Brother
00:22

Jéssica faz ataque cerrado a Miranda: «Foram vezes demais, só me arrependo de...»

12:00
Entre elogios, Afonso faz confissão sobre Jéssica: «Passou-me pela cabeça ir embora» - Big Brother
02:53

Entre elogios, Afonso faz confissão sobre Jéssica: «Passou-me pela cabeça ir embora»

11:54
Amigos, amigos, prémio à parte! Miranda fecha a porta a Afonso: «Não dividia...» - Big Brother
00:44

Amigos, amigos, prémio à parte! Miranda fecha a porta a Afonso: «Não dividia...»

11:50
Viriato revela quem mais o desiludiu no Big Brother: «Era tudo muito estranho...» - Big Brother
00:57

Viriato revela quem mais o desiludiu no Big Brother: «Era tudo muito estranho...»

11:49
Miranda ainda tem pesadelos com Daniela Santos?: «Nunca chorei tanto na minha vida» - Big Brother
01:28

Miranda ainda tem pesadelos com Daniela Santos?: «Nunca chorei tanto na minha vida»

11:12
Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê - Big Brother

Jéssica Vieira não perdoa comentário de Catarina Miranda e nós explicamos porquê

10:58
O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava - Big Brother
09:06

O 'piropo' de Jéssica sobre Afonso que ninguém esperava

10:11
Jéssica não perdoa Miranda pelo comentário do «nojo» e aperta com a rival - Big Brother
03:17

Jéssica não perdoa Miranda pelo comentário do «nojo» e aperta com a rival

10:06
Este ex-concorrente (polémico) de Big Brother recebeu proposta para a Televisão no Brasil? - Big Brother
01:48

Este ex-concorrente (polémico) de Big Brother recebeu proposta para a Televisão no Brasil?

10:03
Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz - Big Brother

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

09:51
Afonso não quer dar uma tampa a Miranda em público? Comentadores têm opinião forte - Big Brother
08:46

Afonso não quer dar uma tampa a Miranda em público? Comentadores têm opinião forte

09:44
Catarina Miranda 'corre' atrás de Afonso, mas acaba a irritar-se: «Esse teu discurso pode ser o teu maior inimigo» - Big Brother
04:41

Catarina Miranda 'corre' atrás de Afonso, mas acaba a irritar-se: «Esse teu discurso pode ser o teu maior inimigo»

09:43
Miranda persegue Afonso até à casa de banho e é barrada - Big Brother
04:41

Miranda persegue Afonso até à casa de banho e é barrada

09:32
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia - Big Brother
04:20

Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia

09:17
Miranda desaba em lágrimas e Afonso reage ao possível fim dos CALE - Big Brother
03:30

Miranda desaba em lágrimas e Afonso reage ao possível fim dos CALE

Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram»

  Big Brother
  Há 2h e 17min
Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram» - Big Brother

O piloto sofreu um incidente e contou tudo.

Bernardo Sousa sofreu um incidente numa corrida importante que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos - o torneio da companhia 'GoodYear' - e que fez com que perdesse o primeiro lugar, onde esteve durante o evento quase todo. 

«Não merecíamos este desfecho. Mas as corridas são assim, depois de liderarmos 104 voltas das 109 realizadas no final com a pista a secar os pneus de chuva não aguentaram o ritmo dos pneus de seco. Levo para casa o troféu de piloto do dia. Venha Fuji 💪🏻 e obrigado a todos pelo incrível apoio», contou o piloto no Instagram.

 

Na mesma rede social, Bruna Gomes, mulher do piloto e influencer digital, lamentou o sucedido, num longo texto no qual se declara a Bernardo. 

«Uma da manhã aqui em Portugal, e acabou mais uma corrida de seis horas, cinco delas em primeiro lugar. Por uma questão climática e decisão da equipe, esse posto foi perdido nos últimos minutos. Nos minutos finais», começou por referir.

Bruna acrescentou: «E assim são as corridas. Na verdade, assim é a vida, não é? Ela muda o tempo todo, e precisamos estar fortes para enfrentar todas as divergências». 

 

«Até conhecer o Bernardo, eu me achava uma pessoa resiliente, mas depois dele, talvez essa palavra, e tudo o que ela significa, tenha ganhado ainda mais força».

A influencer digital sublinhou: «Todos queremos estar lá, queremos chegar, queremos estar perto… mas qual é a linha? A estrada também é bonita. Ela também tem valor. E mesmo com um nó na garganta a cada volta, temos a oportunidade de tentar mais uma vez». 

«E isso tudo aprendi com ele. Por isso, tenho certeza de que casei com a pessoa certa. O caminho se constrói com honestidade e luta e nisso, nisso ele já é campeão», rematou Bruna Gomes. 

 

 

