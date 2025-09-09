Bernardo Sousa sofre incidente em corrida importante «Os pneus não aguentaram»

Esta é talvez a foto mais amorosa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bernardo Sousa sofreu um incidente numa corrida importante que aconteceu no Texas, nos Estados Unidos - o torneio da companhia 'GoodYear' - e que fez com que perdesse o primeiro lugar, onde esteve durante o evento quase todo.

«Não merecíamos este desfecho. Mas as corridas são assim, depois de liderarmos 104 voltas das 109 realizadas no final com a pista a secar os pneus de chuva não aguentaram o ritmo dos pneus de seco. Levo para casa o troféu de piloto do dia. Venha Fuji 💪🏻 e obrigado a todos pelo incrível apoio», contou o piloto no Instagram.

Na mesma rede social, Bruna Gomes, mulher do piloto e influencer digital, lamentou o sucedido, num longo texto no qual se declara a Bernardo.

«Uma da manhã aqui em Portugal, e acabou mais uma corrida de seis horas, cinco delas em primeiro lugar. Por uma questão climática e decisão da equipe, esse posto foi perdido nos últimos minutos. Nos minutos finais», começou por referir.

Bruna acrescentou: «E assim são as corridas. Na verdade, assim é a vida, não é? Ela muda o tempo todo, e precisamos estar fortes para enfrentar todas as divergências».

«Até conhecer o Bernardo, eu me achava uma pessoa resiliente, mas depois dele, talvez essa palavra, e tudo o que ela significa, tenha ganhado ainda mais força».

A influencer digital sublinhou: «Todos queremos estar lá, queremos chegar, queremos estar perto… mas qual é a linha? A estrada também é bonita. Ela também tem valor. E mesmo com um nó na garganta a cada volta, temos a oportunidade de tentar mais uma vez».

«E isso tudo aprendi com ele. Por isso, tenho certeza de que casei com a pessoa certa. O caminho se constrói com honestidade e luta e nisso, nisso ele já é campeão», rematou Bruna Gomes.