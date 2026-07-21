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Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto

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Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto - Big Brother
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Bernardo Sousa voltou a provar o amor por Bruna Gomes com uma homenagem especial na pele.

Bernardo Sousa decidiu homenagear a mulher, Bruna Gomes, e gravou na pele um símbolo do amor que os une. O piloto madeirense mostrou o momento em que fez uma nova tatuagem com o diminutivo “BRU”, uma referência carinhosa à influenciadora brasileira.

A tatuagem foi revelada por Bruna Gomes nas redes sociais, onde partilhou imagens do braço do marido e mostrou-se emocionada com o gesto. Além do nome carinhoso, Bernardo quis também assinalar a data do casamento do casal, tornando a homenagem ainda mais pessoal e simbólica.

A história de amor de Bernardo Sousa e Bruna Gomes começou em 2022, quando os dois se conheceram no reality show Big Brother Famosos. Desde então, o casal manteve a relação fora dos ecrãs e oficializou a união numa cerimónia na Madeira, em 2024.

Temas: Bernardo Sousa Bruna Gomes

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