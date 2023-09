Bernardo Sousa, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um vídeo inspirador com imagens mangnifícas das suas férias em família na ilha da Madeira.

Acompanhado pela namorada, Bruna Gomes - também ela ex-concorrente - e pelos pais, irmã e sobrinhos, o piloto viveu momentos inesquecíveis, que agora partilhou com os seguidores.

«Live on the edge (viver no limite)», escreveu Bernardo Sousa na legenda da publicação, com várias imagens das férias e um narrador por trás.

Veja a partilha em cima!