Em dia de aniversário: Bernardo Sousa é surpreendido com um presente inovador de Bruna Gomes

Bernardo Sousa e Bruna Gomes voltaram a deliciar os seus seguidores nas redes sociais, num dia muito especial para o piloto. Bernardo Sousa celebrou mais um aniversário e, como já é habitual, Bruna Gomes não deixou passar a data em branco. Muito pelo contrário: a ex-concorrente preparou uma surpresa memorável que está a encantar os fãs do casal.

Bernardo Sousa completa hoje, dia 16 de maio, 38 anos de idade. Desde que se conheceram no Big Brother, Bruna e Bernardo tornaram-se inseparáveis e um dos casais mais acarinhados pelo público. A relação dos dois tem sido marcada por gestos de carinho, companheirismo e muitas partilhas especiais nas redes sociais, onde somam milhares de seguidores atentos a cada passo do casal.

Para assinalar o dia especial do companheiro de vida, Bruna Gomes organizou uma surpresa, que culminou num presente especial pensado ao detalhe. Bruna Gomes preparou uma verdadeira caça ao presente, fazendo com que Bernardo Sousa tivesse de procurar o mesmo. O ex-concorrente e vencedor do Big Brother mostrou-se divertido nesta dinâmica preparada pela companheira, encantando os seguidores.

Os registos partilhados nas redes sociais não deixaram dúvidas: Bruna Gomes e Bernardo Sousa continuam mais apaixonados do que nunca e são, sem dúvida, um dos casais favoritos do público. Com uma relação sólida e cheia de gestos românticos, os ex-concorrentes do Big Brother provam, dia após dia, que o amor verdadeiro pode mesmo nascer em frente às câmaras e crescer, longe delas, com ainda mais força.