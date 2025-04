Mais apaixonados do que nunca: Bernardo Sousa e Bruna Gomes ‘namoram’ pelas ruas de Paris

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos em Paris.

O casal mostra-se mais apaixonado do que nunca na cidade do amor.

Bernardo Sousa e Bruna Gomes passam dias românticos na cidade do amor, Paris, e mostram-se mais apaixonados do que nunca.

No Instagram, o piloto partilhou registos fotográficos dos momentos a dois com Bruna Gomes e escreveu: «Melhor que nunca! Três anos depois do primeiro sim , aqui estamos na tua cidade de sonho!»

«Com muitos sonhos por concretizar mas contigo ao meu lado! Que continue assim, o meu equilíbrio, O MEU PORTO SEGURO. Te-amo», acrescentou Bernardo Sousa.

Na caixa de comentários da mesma publicação, Bruna Gomes escreveu: «Ok, vamos casar de novo».

Recorde-se que Bruna Gomes e Bernardo Sousa conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother Famosos em 2022. Em 2024 casaram numa cerimónia intimista.

