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Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

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O caso de Lindsay Clancy voltou a estar no centro das atenções e está a dividir opiniões. Entre críticas e manifestações de apoio à norte-americana, Bernardo Sousa não ficou indiferente e decidiu pronunciar-se publicamente.

Bernardo Sousa não ficou indiferente à polémica em torno do caso de Lindsay Clancy e decidiu deixar uma mensagem contundente nas redes sociais. O marido de Bruna Gomes reagiu à discussão que se gerou em torno do caso e não poupou nas palavras.

Lindsay Clancy, uma antiga enfermeira de Massachusetts, está atualmente a ser julgada pela morte dos três filhos, Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de apenas oito meses. As crianças morreram em janeiro de 2023, depois de terem sido estranguladas com bandas elásticas na casa da família, em Duxbury. Após o crime, Lindsay tentou suicidar-se ao atirar-se de uma janela do segundo andar, tendo ficado paralisada.

O caso ganhou uma nova dimensão com o julgamento, que decorre atualmente nos Estados Unidos. No centro da discussão está a condição psicológica de Lindsay no momento das mortes. A defesa sustenta que a mulher sofria de psicose pós-parto e que, naquele momento, não tinha capacidade para compreender a natureza dos seus atos ou controlar o próprio comportamento. A acusação, por outro lado, defende que Lindsay tinha consciência do que estava a fazer e deve ser considerada criminalmente responsável.

Ao longo do julgamento, foram ouvidas opiniões de vários especialistas. Testemunhas apresentadas pela defesa sustentaram a existência de uma doença mental grave e de um episódio de psicose, enquanto especialistas da acusação contestaram essa versão e apontaram inconsistências no relato de Lindsay sobre uma alegada voz masculina que lhe terá ordenado que matasse os filhos.

O caso tem também provocado uma enorme discussão nas redes sociais. Algumas pessoas têm manifestado compreensão pela situação de Lindsay e defendido que a doença mental deve ser tida em conta, enquanto outras rejeitam qualquer tentativa de justificar ou romantizar a morte das três crianças.

Foi precisamente perante esta discussão que Bernardo Sousa, decidiu deixar uma opinião numa publicação sobre o caso.

«Não há desculpa possível para quem mata crianças! Deixem de romantizar a situação», escreveu o piloto, numa intervenção que rapidamente chamou a atenção.

A posição de Bernardo surge numa altura em que o julgamento se aproxima da fase decisiva. Depois de mais de quatro semanas de testemunhos, os argumentos finais deverão acontecer ainda esta semana, seguindo-se a deliberação do júri. Em causa está precisamente a questão de saber se Lindsay Clancy deve ser considerada criminalmente responsável pelas mortes dos três filhos.

A eventual condenação poderá resultar numa pena de prisão perpétua, enquanto uma decisão de não culpabilidade por razões de insanidade poderá levar à sua permanência numa instituição psiquiátrica.

Para já, Bernardo Sousa deixou clara a sua posição sobre a polémica que envolve o caso, recusando aquilo que considera ser uma tentativa de «romantizar» a morte das três crianças.

Veja o comentário.

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