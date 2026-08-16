É oficial! Esta é a data de estreia do «Big Brother All Stars». E está para breve

A TVI prepara-se para voltar a abrir as portas da casa mais vigiada do país com uma edição inédita do Big Brother. Chama-se Big Brother All Stars e promete reunir «os melhores dos melhores» numa competição que vai colocar frente a frente alguns dos rostos mais marcantes do formato.

A estreia está marcada para o domingo de 6 de setembro, mas ainda não foram revelados os nomes dos concorrentes que vão fazer parte desta edição especial.

A nova edição assinala os 26 anos desde a estreia do primeiro Big Brother em Portugal e aposta precisamente na experiência acumulada pelos concorrentes que já passaram pelo reality show.

Segundo a TVI, esta será uma oportunidade para alguns dos participantes mais competitivos, estratégicos e inesquecíveis regressarem à casa e enfrentarem um desafio diferente daquele que conheceram nas respetivas edições.

Mas há uma novidade importante: ter experiência não significa ter vantagem.

Novos poderes e regras

O Big Brother All Stars vai contar com poderes que nunca antes foram vistos no jogo. E, segundo a estação, não será apenas importante conquistá-los: será fundamental saber quando e como os utilizar.

A TVI promete ainda mudanças nas regras e na dinâmica do programa, deixando um aviso aos fãs: quem pensa que já conhece todos os segredos do formato poderá ser surpreendido.

A estratégia e as alianças deverão começar logo desde os primeiros momentos, num jogo em que uma decisão pode mudar completamente o rumo da competição.

Só um pode vencer

Apesar de todos entrarem na casa com experiência em reality shows, o objetivo será igual para todos: chegar ao fim e conquistar a vitória.

No entanto, apenas um concorrente poderá ser coroado como o grande vencedor do Big Brother All Stars e receber o título de «melhor dos melhores».

A expectativa fica agora em saber quem vai aceitar o desafio de regressar à casa mais vigiada do país e, sobretudo, quem conseguirá usar a experiência a seu favor para chegar à vitória.