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Novas revelações sobre o Big Brother All Stars: pistas levantam suspeitas sobre os próximos concorrentes

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Novas revelações sobre o Big Brother All Stars: pistas levantam suspeitas sobre os próximos concorrentes - Big Brother
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A TVI voltou a levantar o véu sobre os concorrentes do Big Brother All Stars, com três novos vídeos enigmáticos revelados no Em Família.

A poucos dias da estreia do Big Brother All Stars, a TVI continua a alimentar o mistério em torno dos concorrentes que vão entrar na casa mais vigiada do País. Este sábado, 5 de setembro, foram reveladas novas pistas através de vídeos enigmáticos, durante o programa Em Família.

As frases deixadas pelos futuros concorrentes prometem personalidades fortes, histórias por resolver e, aparentemente, alguns regressos muito aguardados pelos fãs do reality show.

Na primeira pista, uma das caras que poderá estar a caminho do Big Brother All Stars afirma: «Quando quero sou uma pessoa muito irritante».

Já a segunda pista deixa no ar uma possível referência a uma relação amorosa vivida numa anterior participação num reality show: «Houve vários casais... Fiz parte de um desses casais e as pessoas gostaram... eu não».

A terceira pista é, talvez, uma das mais enigmáticas e aponta para um regresso com contas por acertar. «Ainda tenho contas para acertar e muita gente vai desejar que eu não tivesse entrado naquela casa (...) a rainha está de volta», pode ouvir-se no vídeo.

Apesar de os concorrentes já conhecerem o formato, a TVI promete novas regras, poderes inéditos e dinâmicas diferentes, o que deverá obrigar os jogadores a adaptar as estratégias que utilizaram nas respetivas edições.

Surgiu também uma outra pista, relativa a um novo elemendo do jogo. «Na minha casa há uma árvore muito especial, capaz de mudar tudo num segundo», explicou o Big Brother. Veja aqui:

Durante o Em Família, foram também revelados os nomes de Cristiana Jesus e Alexandra Ferreira como membros do painel fixo de comentadores do Big Brother All Stars. As duas caras conhecidas dos reality shows da TVI vão acompanhar a nova edição e comentar tudo o que acontecer dentro da casa.

Veja também: Alexandra Ferreira faz revelação inédita sobre Big Brother All Stars: «Fui convidada para entrar»

As pistas surgem numa altura em que a expectativa em torno do elenco aumenta. O Big Brother All Stars estreia já este domingo, dia 6 de setembro, com Maria Botelho Moniz na apresentação. A edição especial assinala os 26 anos do Big Brother em Portugal e vai reunir sete vencedores de edições anteriores e alguns finalistas.

Com a estreia cada vez mais próxima, as novas pistas deixam ainda mais perguntas no ar: quem são as caras escondidas por detrás destes vídeos enigmáticos e quem vai, afinal, entrar na luta pelo título de “melhor dos melhores”?

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Temas: Big Brother All Stars Concorrentes Maria Botelho Moniz Alexandra Ferreira Cristiana Jesus

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