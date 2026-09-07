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Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

  • Sofia Noval Baptista
Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…» - Big Brother
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A estreia do Big Brother All Stars já começou a dar que falar fora da casa. Daniela Santos recorreu às redes sociais para partilhar as primeiras impressões sobre o novo reality show da TVI e deixou uma pergunta no ar que promete alimentar a curiosidade dos fãs.

A ex-concorrente revelou que já tem algumas opiniões formadas depois de assistir à estreia do formato, mas, para já, preferiu deixar o suspense no ar. «Já tenho opiniões», afirmou, antes de questionar os seguidores sobre se querem ou não conhecer aquilo que pensa sobre os novos concorrentes.

Mas houve outro detalhe na publicação que rapidamente chamou a atenção. Daniela Santos recuperou uma das frases que ficaram associadas à sua polémica participação no Dilema, precisamente numa altura em que David Diamond, com quem protagonizou vários confrontos no reality show, é agora um dos concorrentes do Big Brother All Stars.

“Podes nascer cinquenta vezes, já não está registado noutro nome?”, disse a ex-concorrente, recuperando a expressão que dirigiu a David Diamond durante uma das discussões mais acesas entre os dois.

A relação entre Daniela Santos e David Diamond começou de forma bastante diferente. Os dois chegaram a criar uma relação de proximidade nas primeiras semanas do Dilema, mas acabaram por se afastar e tornar-se rivais dentro da casa. O conflito entre ambos ganhou particular intensidade na reta final do programa, com várias discussões e acusações de parte a parte.

Agora, com David Diamond novamente dentro da casa mais vigiada do país, Daniela Santos parece estar atenta a tudo o que acontece. A publicação deixa, por isso, uma questão no ar: será que as opiniões da ex-concorrente vão voltar a colocar o antigo rival no centro da polémica?

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Temas: Big Brother All Stars David Diamond Daniela Santos

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